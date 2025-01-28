½ÕÀá¥Ä¥¢ー¡¡»³·Á¸©¤¬¿Íµ¤¾å¾ºÎ¨¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¡¡Â¢²¦¤Î¼ùÉ¹¸«º¢¤ÇÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ
¾®ºä·û±û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö»þ¹ï¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤Ç¤¹¡£ÃÏÂ¢»³Äº±Ø¤Ï¤³¤Î»þ´Ö¤«¤é¼ùÉ¹¤ò³Ú¤·¤à³°¹ñ¤ÎµÒ¥¹¥ー¥äー¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼4ÅÙ¡£´¨¤¤¡¢Àã¤â¹ß¤Ã¤Æ»ë³¦¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°¤¤¤Ç¤¹¤¬¼ùÉ¹¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÀã¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
Ãæ¹ñ¿Í¡Ö～¥¤¥¨ー¥¤¡×
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢·÷¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¹¡£Ãæ²Ú·÷¤Ç¤Ï¡¢28Æü¤«¤éµìÀµ·î¡¦½ÕÀá¤ËÈ¼¤¦Âç·¿Ï¢µÙ¤ËÆþ¤ê¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¡×¡Ê¼ùÉ¹¤Ï¸«¤ë¤Î½é¤á¤Æ¡©¡Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤ー¡×
¥Þ¥ìー¥·¥¢¤«¤é¡Ö¥Þ¥ìー¥·¥¢º£²ó¤Ï¼ùÉ¹¤À¤±¤ò¸«¤ËÍè¤¿¡£¥Ù¥êー¥Ê¥¤¥¹¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤¿¤Á¡£Â¢²¦¤Ç¥¹¥ー¤ò³Ú¤·¤ßÃÏÂ¢»³Äº±Ø¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤«¤é¡Ö¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤«¤éÍè¤¿¡×¡ÊÂ¢²¦¤È¤É¤Ã¤Á¤¬´¨¤¤¡©¡Ë¡Ö¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤¬´¨¤¤¡×¡Ê¼ùÉ¹¤ÏÌµ¤¤¡©¡Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡£¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ß¤¿¤¤¡×
¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥ÈKKday JAPAN¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³·Á¸©¤Ï½ÕÀá¥Ä¥¢ー¤ÎÍ½Ìó¿ô¤¬µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¿¤Ó¡¢¿Íµ¤¾å¾ºÎ¨¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¢²¦¥íー¥×¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢µîÇ¯¤«¤é½ù¡¹¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¡¢¤³¤ÎÅß¤ÏÏ¢Æü¡¢3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬¼ùÉ¹¤ò¸«¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¢²¦¥íー¥×¥¦¥§¥¤Âç¾ì¸÷¤µ¤ó¡Êº£¥·ー¥º¥ó¤Î¼ùÉ¹¤Ï¡©¡Ë¡Öµ¤²¹¤Î¾å¾º¤â¤Ê¤¯Äã¤á¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç¤ÌÜ¤Î¼ùÉ¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«µÒ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢²¹Àô³¹¤ÎÎ¹´Û¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î²¼½Ü¡¢¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Î¹´Û¡¦ÎÓ¸é²°¤ÏÇÑ¶È¤·¤¿Î¹´Û¤ò²þÁõ¤·±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥¹¥ー¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤ÇÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¸é²°¥ªー¥Êー¹â¶¶Î½¤µ¤ó¡Ö°Û¾ï¤ËË»¤·¤¤¤Ç¤¹¡£3¡¢4ÆüÁ°¤«¤é¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¡Ä¡Ê¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡©¡Ë¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿Í¤¬Íè¤Þ¤¹¡ª¡×
ÀÜµÒ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö3Ì¾ÍÍ¡¢¥¹¥ー¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Öー¥Ä¤À¤±¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×
¹â¶¶¤µ¤ó¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢29.5¥»¥ó¥Á¤Ï´û¤ËÂß¤·½Ð¤·Ãæ¤Ç¡Ä¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤É¤³¤«¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¡©¡×
»Ò¤É¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¼Ú¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á·»Äï¤Î¥Öー¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¤µ¤ó¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡£¾¯¤·»þ´Ö²¼¤µ¤¤¡×
¹â¶¶¤µ¤ó¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¾Ð¤â¤¦ËèÆü¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
½ÕÀá¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤Ïー¡£
ÎÓ¸é²°¥ªー¥Êー¹â¶¶Î½¤µ¤ó¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç3·î10Æü¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤Î80¡ó¤ÏÂæÏÑ¤Ç10¡ó¤¬¹á¹Á¤«¤é¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂ¢²¦²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁý°÷¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢Â¢²¦²¹Àô³¹¤Ç¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤À¿·¤¿¤Ê°û¿©Å¹¤â¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î20Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¹âÅòñ½Æ¬ Åò¥Î¹á¡×¤ÏÎ¹´Û¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö¹âÅòÄÌ¤ê¡×¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶õ¤Å¹ÊÞ¤ò²þÁõ¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ç¾ø¤·¤¿²¹Àô¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤äÆù¤Þ¤ó¡¢¥³ー¥Òー¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£
¾¦ÉÊ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
28Æü¤â²¹Àô³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬²¹Àô¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î¿Í¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Í¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ÊÃæ¹ñ¸ì¡Ë¡×
¹âÅòñ½Æ¬ Åò¥Î¹á¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ö¥é¥ó¤µ¤ó¡Ö³¤³°¤«¤é¤ÎµÒ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãë¤Ï¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥«¥Õ¥§¤ÇÌë¤Ï¥Ðー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÅß¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¢²¦²¹Àô¡£½ÕÀá¤ò·Þ¤¨¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£