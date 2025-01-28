RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤Á¤é¤Á¤é¤ÈÉñ¤¦Àã¡£·§ËÜ»Ô¤Î¶âÊö»³¤Ç¤Ï¡¢28ÆüÄ«¹ß¤Ã¤¿Àã¤¬¾¯¤·»Ä¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Î±«¤ÈÀã¤ÎÍ½ÁÛ¡Ê28Æü～29ÆüÀµ¸á¡Ë

Ê¡²¬¤«¤é¡ÖÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤²¹·×¸«¤¿¤é0¡î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£´°Á´ËÉÈ÷¤Ç¤¹¡×

¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¤­¤ç¤¦¡Ê1·î28Æü¡Ë¤Î·§ËÜ¸©Æâ¡£°¤ÁÉ»Ô¤Ç¤Ï¤Õ¤â¤È¤ÎÊ¿Ã³Éô¤Ç¤â¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀã²½¾Ñ¤·¡¢ÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüÃæ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢°¤ÁÉ»Ô²µÉ±¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬3.1¡î¡£12Æü¤Ö¤ê¤Ë5¡î¤Ë¤âÆÏ¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·§ËÜ¸©Æâ¤Ï¡¢¤¢¤¹¡Ê1·î29Æü¡Ë¤ÎÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£