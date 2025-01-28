°°Àî¤Î¿å¤Ç»ùÅç¸Ð¤Î¿å¼Á²þÁ±¤Ø¡¡²¬»³¸©¤Î·×²è¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñ¤Î°Æ¤¬¾µÇ§
²¬»³²ÏÀî»öÌ³½ê¡¡²¬»³¡¦ËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢°°Àî¤Î¿å¤òÍøÍÑ¤·»ùÅç¸Ð¤Î¿å¼Á¤ò²þÁ±¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¹ñ¤¬¼¨¤·¤¿°Æ¤¬28Æü¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤Î²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤ä²¬»³¸©°°Àî¤Î¿å¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤éÌó30¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ùÅçÏÑ¤òÄù¤á¤¤Ã¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿»ùÅç¸Ð¤Ï¡¢À¸³èÇÓ¿å¤ä»º¶ÈÇÓ¿å¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¿å¤¬½Û´Ä¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¿å¼Á±øÀ÷¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ùÅç¸Ð¤Î¿å¤ÎÇ»ÅÙ¤òÇö¤á¿å¤Î½Û´Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢²¬»³¸©¤ÏÊÌ¤Î¿å·Ï¤Ç¤¢¤ë°°Àî¤Î¿å¤ò»ùÅç¸Ð¤ËÎ®¤¹·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢°°ÀîËÜÀþ¤òÎ®¤ì¤ë¿å¤ÎÎÌ¤¬1ÉÃ´Ö¤Ë19.17Î©Êý¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ùÅç¸Ð¤Ë°ìÄê¤ÎÎÌ¤ò¼è¿å¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤¬Î©¤Æ¤¿°Æ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É ²¬»³²ÏÀî»öÌ³½ê¡¿³À¸¶À¶¼¡ ½êÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ê°Æ¤ò¡Ë¤´³ÎÇ§¡¢¤´Î»²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿å¼Á²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×