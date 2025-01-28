¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKissBee¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÝ¤æ¤¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKissBee¡×¤¬28Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÝ¤æ¤¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖKissBee¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÝ¤æ¤¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤è¤êËÜ¿Í¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÎÀÅÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë°Ù¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·YouTuber¡ÖURA-KiSS¡×¡Ê¤¦¤é¤¤¹¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£