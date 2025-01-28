»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡ØTISSOT¡Ù¤¬NBA¤È·ÀÌó±äÄ¹¡Ä¿·¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÈµÇ°¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½
¡¡1853Ç¯ÁÏ¶È¤Î»þ·×¥áー¥«ー¡ØTISSOT¡Ê¥Æ¥£¥½¡Ë¡Ù¤Ï1·î24Æü¡¢NBA¡¢WNBA¡¢NBA G¥êー¥°¤È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Î±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËÈ¼¤¤¡¢NBA¤Ç2025-26¥·ー¥º¥ó¡¢WNBA¤Ç2026¥·ー¥º¥ó¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¿·¤¿¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤â¸ø³«¡£¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Æ¥£¥½¤Î»þ·×À½Â¤µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿´Ý·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»ëÇ§À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Õ¥ëRGB LED¥é¥¤¥È¥¹¥È¥ê¥Ã¥×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³ー¥Á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»þ¤Ë¥°¥êー¥ó¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç±¿±Ä¤Î»ë³ÐÅª¥µ¥Ýー¥È¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁàºîÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸úÎ¨À¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÈ¯É½¤òµÇ°¤·¤¿ÏÓ»þ·×¡ÖTISSOT ¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä NBA 2025 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏNBA¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÈÖ¹æ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÈ×¤¬ÆÃÄ§¡£¥±ー¥¹¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤ÏNBA¥í¥´¤È30¥Áー¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÅÔ»Ô¤ä½£¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¡¢NBA¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¡¢3·î¤«¤é¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢TISSOT¤Ïº£¸å10Ç¯´Ö¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëNBA¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢NBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤äNBA¥É¥é¥Õ¥È¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¥Æ¥£¥½CEO¤Î¥·¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¥é»á¤Ï¡¢¡Öº£²óÈ¯É½¤·¤¿¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬NBA¡¢¤½¤·¤ÆWNBA¤Î¥²ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎ¸³¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TISSOT¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢NBA¡¢WNBA¡¢NBA G¥êー¥°¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢»î¹ç¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¸¥¿È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤¹¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿11Ëç¡Û¥Æ¥£¥½¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÈµÇ°¥â¥Ç¥ëÏÓ»þ·×