BABYMONSTER¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖDRIP¡×¤Î°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬1000ËüºÆÀ¸ÆÍÇË

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「DRIP」は『THE FIRST TAKE』公開後、再び様々な音楽チャートにランクイン!

BABYMONSTERが2024年12月25日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み・ザ・ファースト・テイク)で公開した「DRIP / THE FIRST TAKE」が、1,000万再生を突破した。

「DRIP」は2024年11月にリリースされたアルバムのタイトル曲で、『THE FIRST TAKE』公開後、再び様々な音楽チャートにランクインしており、歌唱力、ビジュアル、キャラクターすべてにおいてその存在感を証明した。

BABYMONSTERは現在、初のワールドツアーを敢行中。3月から始まる日本公演もすでに3会場でチケットがソールドアウト。残る2会場も残りわずかとなっており、1月29日12時から各プレイガイド先行でのチケット先着販売が始まる。

リリース情報

2024.11.02 ON SALE

ALBUM『DRIP』

※韓国発売日:11月1日

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/