¿¹ËÜµ£Ïº¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¹ßÈÄ¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÇ§¼±¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡ÆÈ¼«¤ÇÄ´ºº¤â¡Ú¤Û¤ÜÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹ËÜµ£Ïº¡Ê85¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¿¹ËÜµ£Ïº¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡ª¡Ù¡ÊÁ°6¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¸Åç¥Ò¥í¥·¡Ê74¡Ë¤¬¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡Ù¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡ÙÎ¾ÈÖÁÈ¤ò27ÆüÉÕ¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤ÎÄ¹ÃË¡¦Í¦µ±
¡¡À¸Åç´ë²è¼¼¤Ï27Æü¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î¹ßÈÄ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤âTBSÍÍµÚ¤ÓÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÈÖÁÈÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¸·¤·¤¤¸ÀÆ°¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤ÎÁ÷¿®Åù¤Î¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Î·çÍî¤¬¤Þ¤Í¤¤¤¿¤³¤È¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¿É¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¸Åç»á¼«¿È¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¡ÊÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¡Ë¤¬27Ç¯´Ö¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡Ù¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï»ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤«¤é¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¹ßÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢»ä¤¬Í§¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂçÊÑÉÔÌû²÷¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿¹ËÜµ£Ïº»á¥³¥á¥ó¥È¤Û¤ÜÁ´Ê¸
¤È¤Ê¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡£À¸Åç¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£TBS¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡×¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼À¸Åç¥Ò¥í¥·»á¤¬1·î27Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖTBS¥°¥ë¡¼¥×¿Í¸¢Êý¿Ë¤ËÇØ¤¯½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î·ÑÂ³¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¹ßÈÄ¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤È¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÀâÌÀ¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦È¯É½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏÃ¤ÈÆü¤Ë¤Á¤â»þ´Ö¤â¶á¤¯¤Æ½Å¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤âÀ¹¤ó¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£TBS¥é¥¸¥ª¤«¤é¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡£À¸Åç´ë²è¼¼¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ö°Æ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Í¡¢¼Â¤Ï»ä¤â¶á¤¤ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ï¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢TBSÂ¦¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¾Ú¸À¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ¸Åç¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢·îÍËÆü¤ÎÊüÁ÷¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢À¸Åç¤µ¤ó¤«¤é¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Î¾Ú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¹ßÈÄ¤È¡£Èó¾ï¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¤Æ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸Åç¤µ¤ó¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¢»öÌ³½ê¤äÀ¸Åç¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£À¸Åç¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡Ö»ä¤¬Í§¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂçÊÑÉÔÌû²÷¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ÈÖÁÈÃæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÕ¤ê¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤À¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹ßÈÄ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢27Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¡¢ÆÍÁ³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¼ÂºÝ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤ËÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤À¡ªÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë»þÂå¤¸¤ã¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÇ§¼±¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥À¥á¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ§¼±¤¬¤Í¡¢À¸Åç¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È·ç¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èó¾ï¤ËºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬¹ßÈÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤À¤±¤É¡¢»þÂå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÏÊüÁ÷¿Í¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶È³¦¤«¤éµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤ÎÄ¹ÃË¡¦Í¦µ±
¡¡À¸Åç´ë²è¼¼¤Ï27Æü¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î¹ßÈÄ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤âTBSÍÍµÚ¤ÓÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÈÖÁÈÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¸·¤·¤¤¸ÀÆ°¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤ÎÁ÷¿®Åù¤Î¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Î·çÍî¤¬¤Þ¤Í¤¤¤¿¤³¤È¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¿É¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£¿¹ËÜµ£Ïº»á¥³¥á¥ó¥È¤Û¤ÜÁ´Ê¸
¤È¤Ê¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡£À¸Åç¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£TBS¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡×¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼À¸Åç¥Ò¥í¥·»á¤¬1·î27Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖTBS¥°¥ë¡¼¥×¿Í¸¢Êý¿Ë¤ËÇØ¤¯½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î·ÑÂ³¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¹ßÈÄ¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤È¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÀâÌÀ¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦È¯É½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏÃ¤ÈÆü¤Ë¤Á¤â»þ´Ö¤â¶á¤¯¤Æ½Å¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤âÀ¹¤ó¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£TBS¥é¥¸¥ª¤«¤é¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡£À¸Åç´ë²è¼¼¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ö°Æ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Í¡¢¼Â¤Ï»ä¤â¶á¤¤ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ï¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢TBSÂ¦¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¾Ú¸À¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ¸Åç¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢·îÍËÆü¤ÎÊüÁ÷¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢À¸Åç¤µ¤ó¤«¤é¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Î¾Ú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¹ßÈÄ¤È¡£Èó¾ï¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¤Æ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸Åç¤µ¤ó¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¢»öÌ³½ê¤äÀ¸Åç¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£À¸Åç¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡Ö»ä¤¬Í§¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂçÊÑÉÔÌû²÷¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ÈÖÁÈÃæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÕ¤ê¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤À¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹ßÈÄ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢27Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¡¢ÆÍÁ³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¼ÂºÝ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤ËÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤À¡ªÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë»þÂå¤¸¤ã¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÇ§¼±¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥À¥á¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ§¼±¤¬¤Í¡¢À¸Åç¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È·ç¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èó¾ï¤ËºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬¹ßÈÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤À¤±¤É¡¢»þÂå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÏÊüÁ÷¿Í¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶È³¦¤«¤éµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£