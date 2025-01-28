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Direction and Photo by @ogata_photo
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BMCV-8071¡¡3,850±ß(3,500±ß¡ÜÀÇ)
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BMCV-8072¡¡4,400±ß(4,000±ß¡ÜÀÇ)
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BMCV-8073¡¡4,400±ß(4,000±ß¡ÜÀÇ)
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BMCV-8074¡¡2,970±ß(2,700±ß¡ÜÀÇ)
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1. YOUNG STAR
2. EVERYWHERE
3. Burning Love
4. DRIFT
5. LIGHTNING
6. ONLY HELLO part1
7. ONLY HELLO part2
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3·î12Æü(¿å)¡¡Zepp Namba (OSAKA)
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3·î22Æü(ÅÚ)¡¡LaLa arena TOKYO-BAY
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