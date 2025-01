稲葉浩志とスティーヴィー・サラスによるINABA/SALASが2月26日、前作『Maximum Huavo』から約5年ぶりのアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』をリリースすることが決定した。稲葉浩志とスティーヴィー・サラスが2017年にタッグを組み1stアルバム『CHUBBY GROOVE』を発表。2020年には2ndアルバム『Maximum Huavo』をリリースし、その型破りなユニークさと音楽の国境やジャンルを超えた独自のセンスで話題を呼んだ。そして2025年、ツアー<INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello->の3月開催発表に続いて、3rdアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』の完成が明らかとなった。

■INABA/SALAS 3rdアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』



2025年2月26日(水)発売【初回生産数量限定盤 (CD+ミニトートバッグ)】BMCV-8071 3,850円(3,500円+税)【初回限定盤 (CD+DVD)】BMCV-8072 4,400円(4,000円+税)【初回限定盤 (CD+Blu-ray)】BMCV-8073 4,400円(4,000円+税)【通常盤 (CD)】BMCV-8074 2,970円(2,700円+税)▼CD収録曲(全形態共通)1. YOUNG STAR2. EVERYWHERE3. Burning Love4. DRIFT5. LIGHTNING6. ONLY HELLO part17. ONLY HELLO part2詳細:https://bz-vermillion.com/news/250128.html