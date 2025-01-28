À¥¸ÍÆâ»Ô¡¦µíÁë²¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¾è¤ê¥´¥à¥Üー¥È¤¬±¿¹ÒÉÔÇ½¤Ë¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡¡Ö¶¯É÷»þ¤Ë¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë²¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È³¤ÊÝ¤¬Ãí°Õ´µ¯
¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô
¡¡28Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢À¥¸ÍÆâ»Ô¤ÎµíÁë²ÉÕ¶á¤Ç¡¢2¿Í¾è¤ê¤Î¥´¥à¥Üー¥È¤¬¹Ò¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï28Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Äà¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÀ¥¸ÍÆâ»Ô¤ÎµíÁë³¤¿åÍá¾ì¤«¤é¥´¥à¥Üー¥È¤Ç²¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÅµ¤¥âー¥¿ー¤Î¿ä¿Ê´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¹Á¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ò¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á1¿Í¤¬¡ÖµíÁë¹ÁÉÕ¶á¤Çµ¡´Ø¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾è°÷¤Ï2Ì¾¡¢Çò¿§¤Î¥´¥à¥Üー¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢µßÌ¿Æ¹°áÃåÍÑºÑ¤ß¡×¤È118ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î´Æ»ë¼èÄùÄú¤ÈÌ±´Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤ÎµßÆñÁ¥¤¬¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢2¿Í¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥à¥Üー¥È¤Ï¡¢Ä¹¤µÌó2.3£í¡¢Éý1.15£í¤Ç¡¢¿»¿å¤äÌý¤ÎÎ®½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¡Ö¶¯É÷»þ¤Ë¤Ï±¿¹ÒÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý³¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë²¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£