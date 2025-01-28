¸¶¹ðÃÄÄ¹¡ÖÁÊ¤¨¸þ¤¹ç¤ï¤ºÉÔÅö¡×¡¡ÇÔÁÊ³ÎÄê¤ÎÄ¹ºêÈïÇú2À¤
¡¡¸¶ÇúÈïÇú¼Ô¤ò¿Æ¤Ë»ý¤ÄÈïÇú2À¤¤Ø¤Î±ç¸î¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ºê¤Î2À¤¤é28¿Í¤¬¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÇÇÔÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ºê»³¾º¸¶¹ðÃÄÄ¹¡Ê66¡Ë¤¬28Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖºÇ¹âºÛ¤Ï¾å¹ð¤ò¼õÍý¤»¤º¡¢¸¶ÇúÊü¼ÍÀþ¤Î°äÅÁÅª±Æ¶Á¤ò½ä¤ëÁÊ¤¨¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔÅö¤Ê·èÄê¤À¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤Î·èÄê¤Ï22ÆüÉÕ¡£¡Ö°äÅÁÅª±Æ¶Á¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢°ì¿³Ä¹ºêÃÏºÛÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¤¿Æó¿³Ê¡²¬¹âºÛÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ºê»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡ÖÍýÍ³¤òÁ´¤¯½Ò¤Ù¤º¡¢·ëÏÀ¤Î¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¡£º£¸å¤Ï¹ñ²ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£