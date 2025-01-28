¤À¤«¤é¥Õ¥¸¤ÏÆü»Þµ×»á¤ò²ñ¸«¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¤¬¸«¤¿Ž¢Çò²Ï¾å¹Ä¤Ë¤è¤ë±¡À¯Ž£¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¢£¥Õ¥¸¤Î´´Éô¤«¤éÉº¤Ã¤¿¡ÖÆü»Þµ×»á¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¶õµ¤
1·î27Æü16»þ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¡£ÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¸áÁ°2»þ24Ê¬¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÀÊ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·çÀÊ¤·¤¿¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡Ê¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤ÎÁêÃÌÌò·óÌ³¡Ë¤ÎÆü»Þµ×»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Åú¤¨¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¼Ò°÷¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÅö»ö¼Ô2¿Í¤Î¤¤ï¤á¤Æ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢²ñ¸«¤Ç¤½¤Î¶ñÂÎÀ¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¤½¤ì¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê²ñ¸«¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤«¤®¤é¤ì¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤ÀÌò°÷¿Ø¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÅú¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¤¢¤¨¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¸À¼Á¤ò¤È¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¼ÁÌä¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤¬ÌÜÎ©¤Ä²ñ¸«¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆü»Þ»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤Î²óÅú¤Ï°ìÍÍ¤ËÆ¨¤²¹ø¤Ç¡¢¥¿¥Ö¡¼¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤òÇ»¸ü¤ËÉº¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡£
¢£¤Ê¤¼Æ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤«
¼ã´³Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤ËÄ¾ÀÜ¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ÎÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤Î¡ÊÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¤¬½Ð¤ë¡Ë»þ´ü¤ò¥á¥É¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾ï¶ÐÌò°÷Á´°÷¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤ÏÆü»Þ»á¤âÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¼ï¡¹¤Ë²±Â¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤È¹Á¼ÒÄ¹¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æº£Æü¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤Ë¡Ê½ÐÀÊ¤¹¤Ù¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Æü»Þ»á¤ÏÁêÃÌÌò¤Ç¤¹¤«¤é¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£º£Æü¡¢¤³¤³¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¸å¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÆ±ÍÍ¤Î²óÅú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æü»Þ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤«¤é²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î¶¯¤¤Í×ÀÁ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç³ô¼ç¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤«¤é¤â¡¢Æ±»á¤¬41Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌäÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Í×ÀÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤·¤Ê¤¤¤«¤é½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åú¤¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤·¤¯±¡À¯
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«½ªÎ»¸å¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹Á¼ÒÄ¹¤È²ÅÇ¼²ñÄ¹¤¬¼¤á¤Æ¤â¡¢Æü»Þ»á¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¥È¥«¥²¤Î¿¬ÈøÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿È¿±þ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÁ°¤«¤éÍÆ°×¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼Æü»Þ»á¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë»õÀÚ¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
°ìÊý¡¢²ñ¸«ÅöÆü¤ÎÄ«¤«¤é¸á¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æü»Þ»á¤Ï²ñ¸«¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
Ë¡Î§²È¤«¤é¤Ï¡¢Æü»Þ»á¤¬¸½ºß¤ÏÂåÉ½¸¢¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¾¡¼ê¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¤È±Û¸¢¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎË¡Î§²È¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀìÌç²È¤â¡¢º£²ó¤ÎÃæµï»á¤È½÷À¤Î»ö°Æ¤Ë¤ÏÆü»Þ»á¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤È»ö¼Â¤ÎÇ§Äê¤ÏÊ¬¤±¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü»Þ»á¤¬²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ß¤¸¤¯¤â¶â¸÷HD²ñÄ¹¤¬¤¤¤Ã¤¿¡Ö´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ÎÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿ÍÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤È»ö¼ÂÇ§Äê¡×¤ò¡ÖÊ¬¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö±¡À¯¡×¤È¤Ï¡¢¤è¤¯¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î³°¤Ë¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¿´¤ò¤â¤¦¤±¤¿
±¡À¯¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Å·¹Ä¤Î°Ì¤ò¾ù¤Ã¤¿ÂÀ¾åÅ·¹Ä¡ÊÎ¬¤·¤Æ¾å¹Ä¡¢½Ð²È¤¹¤ë¤ÈË¡¹Ä¡£±¡¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿À¯¼£¤Ç¡¢¾å¹Ä¤¬Ì¿Îá¤ò²¼¤¹±¡Àë¤ä¡¢¾å¹Ä¤ÎÌò½ê¤Ç¤¢¤ë±¡Ãú¤ò¤È¤ª¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤ë±¡Ä£²¼Ê¸¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¤ò²ð¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃæ³Ø¤ä¹â¹»¤ÎÎò»Ë¤Î¼ø¶È¤Ç½¬¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡ÖÂàÇ¤¡×¤·¤¿¿ÍÊª¤¬ÎÏ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
±¡À¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤ÏÇò²ÏÅ·¹Ä¤Ç¡¢¾ù°Ì¸å¤Ï¤ÒÂ¹¤Î¿òÆÁÅ·¹Ä¤Þ¤Ç3Âå¤ÎÅ·¹Ä¤Î¼£À¤¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î¸¢ÎÏ¤Îº¬µò¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ÎÉã¤äÁÄÉã¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ½ÁÄÉã¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢Å·¹Ä²È¤Î²ÈÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÄ«Äî¤Ë¤Ï¡¢µìÍè¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ§ÎáÀ©¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿ÀºåÌ¤ÊÀ¯¼£ÁÈ¿¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¸øÃÏ¸øÌ±À©¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¹ñÅÚ¤¬Áñ±à¤ä¸øÎÎ¡ÊÄ«Äî¤Î»äÍÃÏ¡Ë¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊ¬Àá¤·¡¢Éð»Î¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¬¹ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤È¤â¤«¤¯¤â¡¢¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤¿¤ëÁÈ¿¥¤ÏÅ·¹Ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈÑ»¨¤ÊÀ¯¼£¼êÂ³¤¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Å·¹Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤ÎÂÎÀ©¤Ï·úÁ°¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Í³¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬±¡À¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÂåÉ½¸¢¡×¤¬¤Ê¤¤ÀäÂÐÅª¸¢ÎÏ¼Ô
¤â¤¦¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£Î§ÎáÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡Ö½ö°Ì¡×¡Ö½üÌÜ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿Í»ö¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤À¤Ã¤¿¡£½ö°Ì¤È¤Ï°ì°Ì¡¢Æó°Ì¤È¤¤¤Ã¤¿°Ì³¬¤ò¼ø¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½üÌÜ¤È¤Ï´±¿¦¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÅ·¹Ä¤ÎÁ°¤Ë¸ø¶ª¤¿¤Á¡¢´ë¶È¤Ë¤¿¤È¤¨¤ì¤Ð¡ÖÌò°÷¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¡ÖÂÀÀ¯´±ÁÕ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂÀÀ¯´±¤ÇÀ¯Ì³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖÌò°÷¡×¤¿¤ë¸ø¶ª¤¿¤Á¤¬¡¢Âç»ö¤ÊÌäÂê¤ò¤Þ¤º¡ÖÌò°÷¡×¤¿¤Á¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å·¹Ä¤Î·èºÛ¤ò¶Ä¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Á¼°¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤Ë½ù¡¹¤ËÊø¤ì¡¢¤È¤¯¤ËÀÝ´ØÀ¯¼£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸µÍè¤Î¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¸ú¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÏÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Çò²Ï¾å¹Ä¤Ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½ö°Ì¤ä½üÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬±¡¼çÆ³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Â©»Ò¤ÇÍÄ¤¤ËÙ²ÏÅ·¹Ä¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¡¢¾þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ö°Ì¤È½üÌÜ¤â¡¢ÀÝÀ¯¤¬Çò²Ï¾å¹Ä¤Î¤â¤È¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢±¡¤Î¶á¿Ã¤¬ÆâÎ¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¾å¹Ä¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¡£¿Í»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Î¼êÂ³¤¤â·Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¾å¹Ä¤Î°Õ»×¤À¤±¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿Í»ö¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë¤È¡¢²¼¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊË¡¹Ä¤Ë½¾¤¤¡¢×ÖÅÙ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¹Ä¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¡¹Ä¤È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÎ§ÎáÀ©¤ÎÔ¿³°¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ë¡ÖÂåÉ½¸¢¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅ·¹Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾å¹Ä¡×
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆü»ÞÁêÃÌÌò¤Ë¤è¤ë¡Ö±¡À¯¡×¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢Æü»Þ»á¤¬¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
900Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂåÉ½¸¢¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬ÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤ò°®¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï»ä¼«¿È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ë´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö±¡À¯¡×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¼èÄùÌò¤Ç¤µ¤¨¤Ê¤¤¹õËë¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°Ä¹¤¬Éô°÷¤¿¤Á¤ÎÀ®²Ì¤òÃ´ÅöÌò°÷¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Ã´ÅöÌò°÷¤¬¡Ö¹õËë¡×¤Ë¾åÁÕ¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¹õËë¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬Ã´ÅöÌò°÷·ÐÍ³¤Ç½êÂ°Ä¹¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Éô°÷¤¿¤Á¤Ë²¼Ã£¤µ¤ì¤¿¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î½êÂ°Ä¹¤äÃ´ÅöÌò°÷¤Ë¤Ï·èÄê¸¢¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤éÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¹õËë¡×¤Î°Õ»×¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢½êÂ°Ä¹¤äÃ´ÅöÌò°÷¤¬ÂÐ³°Åª¤Ë¤Ê¤Ë¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶õÁÂ¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ëµ¤«¤éÄ¯¤á¤¿¤é¤¤¤«¤Ë³ê·Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Î»ä¤ÏÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¾Ð¤¦¤³¤È¤Ê¤ÉÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÂÎÀ©¤ò¡Ö±¡À¯¡×¤È¤Ï¡¢¤è¤¯¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ÉÕ¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢Æü»Þ»á¤ò¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅ·¹Ä¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å¹Ä¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
1961Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Æü»Þ»á¤Ï¡¢83Ç¯¤Ë45ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¼èÄùÌò¤Ë¤Ê¤ê¡¢88Ç¯¤Ë¤Ï50ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎÀ¸¤¨È´¤¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Ìò°÷Îò¤Ï41Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¡Ö´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ÎÁÃ¡×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë2017Ç¯6·î¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎ¾ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·óCEO¤òÂà¤¡¢ÂåÉ½¸¢¤¬¤Ê¤¤¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·úÁ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤Ç¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â1·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢Æü»Þ»á¤Î¿ÊÂà¤òÌä¤¦ÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤«¤éÆü»ÞÂÎÀ©¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤ä¤Þ¤º¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤â²ñ¸«¤Ø¤ÎÆü»Þ»á¤Î½ÐÀÊ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¬¤«¤Ä¤Æ¸«¤¿¤è¤¦¤Ê±¡À¯¤Î¼Â¾ð¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷¤«¤é¤â³ô¼ç¤«¤é¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤âµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹Á¼ÒÄ¹°Ê²¼¤¬Æü»Þ»á¤ò²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤»¤º¡¢½ÐÀÊ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¯ÊÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£Æü»Þ»á¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±×ÖÅÙ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÝ¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö±¡À¯¡×¤È¤Ï´û½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÔ¿³°¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢³°Éô¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢±£¤ìÌ¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤·Æü»Þ»á¤¬¡Ö±¡À¯¡×¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÆü»Þ»á¤òÂà¤±¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼þ°Ï¤Ë¶¯¤¯¤¢¤¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë