¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó£Ä£Æ°ËÆ£ÍÎµ±¡¡Íè½µ¤«¤é¥Á¡¼¥àÎý½¬¹çÎ®°ÕÍß¡¡ºÇÂ®£²·îËö¤Ë¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎÆüËÜÂå£Ä£Æ°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÉüµ¢¤¬½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±£±Éô¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢£··îËö¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¡££±£±·î¤ËºÆ¼ê½Ñ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥É¥¤¥Ä¡×¤Ï¡Ö°ËÆ£¤Ïº£µ¨¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÇÉÔ±¿¤ÊÃË¤À¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡££²£·Æü¤Ë°ËÆ£¤Ï¡ØÍè½µ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶ìÇº¤ÎÈ¾Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎý½¬¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬¹çÎ®¤Ï»î¹çÉüµ¢¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¾Úµò¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¡¼´ÆÆÄ¤ÏÀèÆü¡¢£¶¡Á£¸½µ´Ö¤Ç¤ÎÉüµ¢¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÈËÜ¿Í¤ÎÏÃ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¡¢£²·îËö¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£