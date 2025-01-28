¡Úµð¿Í¡Û£Ä£Á£Ú£Î¤È£±£°Ç¯·ÀÌó¤ÎÍýÍ³¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â´Þ¤á¤¿¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ò¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ä£Á£Ú£Î¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¡×¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Ï£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¡¦ÆÉÇäµð¿Í·³¡¦£Ä£Á£Ú£ÎÊñ³çÄó·È¹¹¿·¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£¹Ç¯¤ËÄù·ë¤·¤¿£³¼Ò¤ÎÊñ³çÄó·È¤ò¹¹¿·±äÄ¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ë£±£°Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦µð¿Í¤Î£±·³¸ø¼°Àï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬´Ø¤ï¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ê³°¤Ç¤ÏÆÈÀêÅª¤ËÇÛ¿®
¡¡¢¦ÂæÏÑ¤Ç¤Îµð¿Í£±·³¸ø¼°Àï¤ÎÇÛ¿®¤ÈÍÎÁÊüÁ÷¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï
¡¡¢¦µð¿Í¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤ò£Ä£Á£Ú£Î¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¡¢¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò£Ä£Á£Ú£Î¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¡¢¦µð¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò·ÑÂ³
¡¡¢¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ£Ä£Á£Ú£Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦µð¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»³¸ý¼÷°ì»á¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÖÊñ³çÄó·È·ÀÌó¤ò¤³¤Î¤¿¤Ó¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ä£Á£Ú£Î¤ÈÆÉÇä¤Î¤É¤Á¤é¤â¸ß¤¤¤¬¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò£±£°Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎËþÂ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ£Ä£Á£Ú£Î¡¢ÆÉÇä¡¢¤½¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â´Þ¤á¤¿¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥¾¡¼¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¾¡¼¥ó¤¬ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É±ÇÁü¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Î»Ñ¤òÊÔ½¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Æ±»þ¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¾¡¼¥óÇÛ¿®¤Î±ÇÁü¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥¾¡¼¥ó¤È»ä¤É¤â¤È¤ÎÊñ³çÅª·ÀÌó¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ´ÑµÒ¤Ç»î¹ç¤ò³«ºÅ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤É¤â¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Î»ëÄ°¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È»ä¤É¤â¤Ï¸½Âå¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¥á¥Ç¥£¥¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥¾¡¼¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÆÉÇä¿·Ê¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤È¤¤¤Ã¤¿³è»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ±ÇÁü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¡¢£Â£Ó¡¢£Ã£Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£Ô£Ö¡¢Æü¥Æ¥ì¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¡¼¥ë¡¼¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÇÞÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤â¶î»È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¤Î¥À¥¾¡¼¥ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ìîµå¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¿·¤¿¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥À¥¾¡¼¥óÂ¦¤âÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹ÌÖ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ñ°÷¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆÉÇä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²ñ°÷³ÍÆÀºö¤ä¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ë²èÎÏ¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤ËµÚ¤Ö¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥À¥¾¡¼¥ó¤ÈÆÉÇä¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤¦Î¾¼Ô¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤òÁÐÊý¤¬¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£¸åÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎËþÂ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï£²ÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡£±ÅÀÌÜ¤ÏÇÛ¿®¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È½¼¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤È£²·³¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â£Ã£ÓÊüÁ÷¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£Ô£Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²óÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Æ¥À¥¾¡¼¥ó¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë£²·³Àï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯£³·î¤ËÅìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£¿·µå¾ì¤Î±ÇÁü¤ò¹¤¯ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Îµå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²ÅÀÌÜ¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Ç¤¹¡£µîÇ¯£³·î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï£¹£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÂæÏÑ¤Î¥×¥íÌîµå£²µåÃÄ¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²»î¹ç¤Ç¹ç·×£·Ëü¿Í¤ÎÊý¡¹¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌîµå¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥À¥¾¡¼¥ó¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Îµð¿ÍÀïÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÌîµå¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£µîÇ¯£··î¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹¿È¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ó¥Õ¥¡¥ªÅê¼ê¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÅê¼ê¤¬À®Ä¹¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¥À¥¾¡¼¥óÄÌ¤¸¤ÆÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ë¤µ¤é¤Ë¹©É×ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¾¡¼¥ó¤ÈÆÉÇä¤Î¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â´Þ¤á¤¿¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×