³×¿·Åª¤Ê¡ÖÇö·¿¡×¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¡¡Âç·Â¥Ö¥ì¡¼¥¤ÈÊ»ÍÑ²Ä¡¢EV¤äHV¤Ë¤â
FR¼Ö¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¡©¡¡ÎÌ»º¼Ö¤Ø¤ÎÅëºÜ¤Ï2032Ç¯º¢¤«
¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î´ë¶È¡¢¥¨¥é¥Õ¥§¡¦¥×¥í¥Ñ¥ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡ÊElaphe Propulsion Technologies¡Ë¼Ò¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥Ö¥ì¡¼¥¤È¸ß´¹À¤Î¤¢¤ë½é¤Î¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ëÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¡×ÉÕ¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡© ÂçÃÀ²á¤®¤ëÍÆ»Ñ¡Ú¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥¤¥ó¥Æ¥»¥ó¥Ä¥¡¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡¡Á´9Ëç
¿··¿¤ÎÇö·¿ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯1¡ÊSonic 1¡Ë¡×¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ272ps¤ÈºÇÂç¥È¥ë¥¯102kg-m¤òÈ¯À¸¤·¡¢21¥¤¥ó¥Á¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥ê¥àÆâ¤ËÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£EV¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÎ¾Êý¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¨¥é¥Õ¥§¼Ò¤ÎÇö·¿¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥¯¥¤¥ó¥Æ¥»¥ó¥Ä¥¡¡× ¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
Â¾¤Î¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Çö·¿Àß·×¤Ë¤è¤êºÇÂç400mm·Â¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È1´ð¤Ë¤Ä¤¡¢¥Ð¥Í²¼½ÅÎÌ40kg¤ÎÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥¨¥é¥Õ¥§¼Ò¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥¤¥ó¥Æ¥»¥ó¥Ä¥¡¡ÊQuintessenza¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢4ËÜ¤Î³Æ¼ÖÎØ¤Ë¥½¥Ë¥Ã¥¯1¤òÅëºÜ¤·¡¢¹ç·×½ÐÎÏ¤Ï2000ps¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯1¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£ÆÃ¤Ë¹âÀÇ½¤Ê¸åÎØ¶îÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÎØ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°ÌÌÅê±ÆÌÌÀÑ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤ÏÆÈ¼«¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢É¸½àÅª¤Ê¼ÖÎ¾¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢È¿±þÂ®ÅÙ¤òºÇÂç20ÇÜ¤Ë¹âÂ®²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿¶Æ°²»¶Á¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤â³«È¯¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥é¥Õ¥§¼Ò¤Î±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ë¥«¡¦¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¡¼¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤ÊÀÇ½Ì©ÅÙ¤ÎÄó¶¡¡×¤Ë³«È¯¤Î¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Æ¼ÖÎØ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤«¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¥â¡¼¥¿¡¼¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ½ªÅª¤Ë¶îÆ°¤¹¤ëÉôÉÊ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó¼ÖÎ¾¤ÎÁ°Éô¤ä¸åÉô¤ËÂç·¿¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¤ò¤è¤ê¹çÍýÅª¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡×¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¡¼¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áý²Ã¤·¤¿¥Ð¥Í²¼½ÅÎÌ¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£EV¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÁí½ÅÎÌ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¤Þ¤ÀÄã¤¤¤«¤é¤À¡£
¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤ÎÇ¼ÉÊ¤Ïº£Ç¯¸åÈ¾¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¡¼¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥é¥Õ¥§¼Ò¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ê¾èÍÑ¼Ö¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÂè2¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¨µÄÃæ¤À¡£À½ÉÊ³«È¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢2032Ç¯º¢¤«¤éÎÌ»º¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥é¥Õ¥§¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼µ»½Ñ¤Î³«È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2006Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢²áµî1Ç¯6¤«·î¤ò¥½¥Ë¥Ã¥¯1¤Î³«È¯¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£