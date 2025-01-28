Æ»Ï©´ÙË×¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî ²¼¿åÆ»´É¤¬ÅÚº½¤ÇËä¤Þ¤ê¸©¤¬²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤ò¸Æ¤Ó¤«¤± 12¼«¼£ÂÎ¤ÎÌó120Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¸òº¹ÅÀ¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©¤Ï¡¢¸©Æâ12¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë½»¤à¤ª¤è¤½120Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þÁ°¡¢È¬Ä¬»ÔÎÐÄ®¤Î¸©Æ»¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ±û°ìÃúÌÜ¡×¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÙË×¤·¤¿·ê¤Ë¤Ï¥À¥ó¥×¥«¡¼1Âæ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ1¿Í¤Îµß½Ð³èÆ°¤¬´ÙË×¤«¤é8»þ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÙË×¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÃÏ²¼¤òÄÌ¤ë²¼¿å´É¤¬ÅÚº½¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢²¼¿å¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÈ¬Ä¬»Ô¤Î¤Û¤«¡¢¶áÎÙ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¢§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄÐ¶è¡¢¢§Àî¸ý»Ô¡¢¢§½ÕÆüÉô»Ô¡¢¢§Áð²Ã»Ô¡¢¢§±ÛÃ«»Ô¡¢¢§Ï¡ÅÄ»Ô¡¢¢§¹¬¼ê»Ô¡¢¢§Çò²¬»Ô¡¢¢§°ËÆàÄ®¡¢¢§µÜÂåÄ®¡¢¢§¿ù¸ÍÄ®¤Ë½»¤à¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½120Ëü¿Í¤ËÀöÂõ¤äÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤Î²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤ÏÎ®¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢±ø¿å¤¬µÕÎ®¤·Ê®¤½Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¾ÃËÉ¤¬ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Îµß½õ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µß½õ¤¬¤Ç¤¼¡Âè¡¢²¼¿åÆ»´É¤Î³ÎÇ§¤ò¤·Éüµì³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£