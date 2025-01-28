Âç¥Ò¥Ã¥ÈÉþŽ¢´À¤·¤ß¤Ê¤¤¥·¥êー¥ºŽ£¤è¤ê¡¢Åß¤Î´À¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥¤¥ó¥Êー¤òÅ¸³«¢ö
¥ºー¥Æ¥£ー¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô112ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿²Æ¤Î´ÀÂÐºö¤ËÆÃ²½¤ò¤·¤¿Ž¢´À¤·¤ß¤Ê¤¤¥·¥êー¥ºŽ£¤è¤ê¡¢Åß¤Î´À¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëŽ¢´À¤·¤ß¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Êー¥·¥êー¥ºŽ£¤ÎÈÎÇä¤òŽ¢¥¤ー¥¶¥Ã¥«¥Þ¥Ë¥¢¥¹¥È¥¢ー¥ºŽ£³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î´À¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¤âËÜµ¤¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢È©¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤ÉôÊ¬¤Ç´À¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¥¤¥ó¥Êー¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´À¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Êー
´À¤Î¤ªÇº¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£
ÂÎ¼ÁÅª¤Ë´À¤«¤¤ÎÊý¤ä¹¹Ç¯´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤âÅß¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ÒÆâ¤Ë¤ÆŽ¢Åß¤Î´À¤ÎÇº¤ßŽ£¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢8³ä°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Åß¤â´À¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤´À¤ÎÇº¤ß¤òÉþ¤Ç²ò·è¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡£
Ž¢´À¤·¤ß¤Ê¤¤¥·¥êー¥ºŽ£¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î²Æ¤Î´À¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åß¤Î´À¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¤âËÜµ¤¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢È©¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤ÉôÊ¬¤Ç´À¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¥¤¥ó¥Êー¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1Ëç¤Ç¥è¥¬¥¦¥¨¥¢¤ä¿åÃå¤Ê¤É¤Î»È¤¤¤Þ¤ï¤·¤¬²ÄÇ½¤ÊŽ¢¥è¥¬¥¦¥§¥¢¥»¥Ã¥ÈŽ£¤¬ÅÐ¾ì¢ö
ËÉ´À¥¤¥ó¥Êー¤Î¾ÜºÙ
³°¤Ï´¨¤¤¤¿¤á¸üÃå¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¤Î¤Ü¤»¤ë¤Û¤É½ë¤¯¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È´À¤Ç¾ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³°¤Ë½Ð¤ë¤È´À¤¬Îä¤¨¤ÆÍ¾·×¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î´À¤¬¤«¤æ¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Åß¾ì¤â´ÀÂÐºö¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Åß¾ì¤Ï´ÀÁ£µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Åß¤Î´À¤Ï²Æ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Î¸¶°ø¤ä²«¤Ð¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î´¥Áç¤ÇÍÉ¤ë¤®¤¬¤Á¤ÊÈ©¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍÎÉþ¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤ÇŽ¢ËÉ´ÀŽ£ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ëŽ¢´À¤·¤ß¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Êー¥·¥êー¥ºŽ£¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
´À¤ò¤è¤¯µÛ¤¦¤Î¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©¤ò¡¢Î¢ÌÌ¤ËµÛ¿åÂ®´¥²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£
´À¤·¤ß¤Ê¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥«¥Ã¥È¥½ー
²Á³Ê:1,999±ß(ÀÇ¹þ)
Ž¢ÁÇÈ©¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÁÇºà¤òŽ£¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£
²½Á¡¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ç¤Ï¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤½¤Ç¤À¤ÈÉª¤Ê¤É¤Î²ÄÆ°Éô¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¡¢¾å¤ËÃå¤ë¤â¤Î¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤éÂÎ¤ËÌ©Ãå¤ò¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¡£
¥³¥Ã¥È¥ó100%ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¿½ÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃåÍÑ¤Ç¤¤Æ°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´À¤·¤ß¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Êー¥Ñ¥ó¥Ä
²Á³Ê:1,490±ß(ÀÇ¹þ)
Á°ÌÌ¤ÏÄÌµ¤À¤¬ÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥×¤ËÌÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó100%¤ÇÁÇÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤È©¿¨¤ê¤Ç¤¹¡£
Åß¤ÏÎ¢¥Ü¥¢¤äÎ¢¥Õ¥êー¥¹¤Î¥Ü¥È¥à¤òÀü¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤µ¨Àá¡£
²½Á¡¤ÎÁÇºà¤ÇÈ©¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤ä¡¢²¼È¾¿È¤Î¾ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤Î¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¤ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤¤Åß¤Î´ÀÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Åß¤Î´À¤Ç¤ªº¤¤ê¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤µ¤ó10Ì¾ÍÍ¤òÊç½¸¤¹¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö
1·î28Æü(²Ð)10:00~2·î9Æü(Æü)23:59
±þÊçÊýË¡
①¥¤ー¥¶¥Ã¥«¥Þ¥Ë¥¢¥¹¥È¥¢ー¥º¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー
②²¼µ¥Úー¥¸¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁ÷¿®¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¤Î³ºÅöÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
Åß¤Î´À¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Êー
º£²ó¤ÏŽ¢¥ºー¥Æ¥£ーŽ£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø´À¤·¤ß¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Êー¥·¥êー¥º¡Ù¤ÎÅß¤Î´À¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÃåÌÜ¤ò¤·¤¿¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Î´À¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Êー¤Ï¡¢Åß¤Î´À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£