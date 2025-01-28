¤¨¤Ê¤³¡¢ÁÇÈ©´À¤Ð¤à¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°¤¤¤¿¤¤¡×
¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¡Ê31¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤¨¤Ê¤³¤Ï¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥µ¥¦¥Ê¥¬¡¼¥ë¥º¡ÙÉ½»æ¤Ç¤¹¡¡¥µ¥¦¥ÊÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç»£±Æ¤À¤±¤É3¥»¥Ã¥ÈÆþ¤Ã¤¿¤è¡¡¤¼¤Ò¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿»¨»ï¤òPR¤·¡¢ÎÐ¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Î¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤¨¤Ê¤³¤ÎÁÇÈ©¤ÏÀÖ¤¯¤Û¤Æ¤ê¡¢´À¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö´À¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¡¢ºÇ¹â¤ä¤¡¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£