¿ùÅÄ¿åÌ®¡Ö°¢Á³¤È¤·¤¿¡×¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍÌ¾Èþ½Ñ´Û¡Ö¿¼¹ï¤Ê¹ÓÇÑ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×ÊóÆ»¤Ë¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿¸½¾ì¼Ì¿¿¡Ö¤³¤ì¤¸¤ãÂæÌµ¤·¡×
¼«Ì±ÅÞÁ°½°±¡µÄ°÷¡¢¿ùÅÄ¿åÌ®»á¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö¡Ø¿¼¹ï¤Ê¹ÓÇÑ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡Ù¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤¬À¯ÉÜ¤ËÂÐ±þµá¤á¤ë¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡ÖÇîÊª´Û¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤ë½ê¤ËÂ»½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê¹ÓÇÑ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È²þ½¤¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ëÊ¸½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤¬2017Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï´û¤Ë¤³¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢°¢Á³¤È¤·¤¿¡×¤È¥´¥ß¤¬»¶Íð¤¹¤ë¥È¥¤¥ì¤ä´ÛÆâ¤Î¸½¾ì¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥ß¤À¤é¤±¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î¥È¥¤¥ì
¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Èþ½Ñ´ÛÆâÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÉ¿åÀ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¾ì½ê¤ä¡¢¿¼¹ï¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇºîÉÊ¤ÎÊÝÂ¸¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥â¥Ê¥ê¥¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºîÉÊ¤Èºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ç®¶¸¤·¤¿Âç½°¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ½Ñ´Û¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ùÅÄ¿åÌ®»á¤Ï2017Ç¯¤Ë¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë´ÛÆâ¤Î¹Ó¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¤ªÌÜÅö¤ÎÄ¦¹ï¤ä³¨²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤À¤±¤¬ÊÄº¿Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¯¤·»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¬¡¢¤â¤Ã¤È»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ì¡ª¤É¤ó¤Ê¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ëºîÉÊ¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¤â¤³¤ì¤¸¤ãÂæÌµ¤·¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ùÅÄ»á¤ÏÄ»¼èÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢À¾µÜ»ÔÌò½ê¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤ËÊ¼¸Ë6¶è¤«¤éÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢ÈæÎãÉü³è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¡£2014Ç¯½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÇÍîÁª¤·¤¿¸å¡¢2017Ç¯½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¡¢ÈæÎãÃæ¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ç¡¢ÅÞÌò¿¦Ää»ß6¥«·î¡ÊÉÔµºÜ³Û1564Ëü±ß¡Ë¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢½°±¡Áª½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£2025Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ËÁ´¹ñÈæÎã¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£