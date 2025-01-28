¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×ÂçÃÀÈ±·Á¥Á¥§¥ó¥¸¤Î»°ÂåÌÜJSB´äÅÄ¹äÅµ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤Ã¤¿¤Í¤§¡×¡Ö¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤ËÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¡¡EXILE¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È±·Á¤ò¶âÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤è¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤ò3¤ÄÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿È±·Á¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÈ±·Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¹â²á¤®¡×¡Ö¶âÈ±¥Ä¥ó¥Ä¥óÈ±·¿¹¥¤¡×¡ÖÈ±·¿¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÃ»È±¤Î´ä¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤Ã¤¿¤Í¤§¡¢´é¤ÎÎØ³ÔåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£