CÂçºå¤ÏÎý½¬»î¹çJ2ÀçÂæÀï¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤âMF¹áÀî¿¿»Ê¡ÖÈùÄ´À°¤¬É¬Í×¡×
¡¡µÜºê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎCÂçºå¤Ï28Æü¡¢Îý½¬»î¹çJ2ÀçÂæÀï¡Ê45Ê¬¡ß3ËÜ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢2¡½1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£MF¹áÀî¿¿»Ê¤Ï¼ç¾¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢2ËÜÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¡ÖÈùÄ´À°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥µ¡¼¥Ñ¥Ñ¥¹¿·´ÆÆÄ¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ëÄ¶¹¶·âÅª¤ÊÀï½Ñ¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë1ËÜÌÜ¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£J1¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤ä¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍ×µá¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤æ¤¨¤Ë¡ÖÀºÅÙ¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤òº£¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢µîÇ¯°Ê¾å¤ËÁ°Àþ¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤â¤Î¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬ËÜÍè¤ÎÂç¤¤Ê»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð¸³¤ä¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼¨¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¿¢¤¨¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£µÜºê¥¥ã¥ó¥×Áí»Å¾å¤²¤È¤Ê¤ë¼¡Àï¡Ê´°Á´Èó¸ø³«¡Ë¤Ç²ÝÂê²ò¾Ã¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¸«¤»¡¢¥ê¡¼¥°³«ËëGÂçºåÀï¡Ê2·î14Æü¡Ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£