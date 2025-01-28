¥µ¥Ã¥«¡¼U¡½20ÆüËÜÂåÉ½¡¡U¡½20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡¡¹â²¬Îâñ¥¡¢Æ»ÏÆË¤é23¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï28Æü¡¢U¡½20¥¢¥¸¥¢ÇÕÃæ¹ñÂç²ñ¡ÊÍè·î12Æü³«Ëë¡Ë¤ËÎ×¤àU¡½20ÆüËÜÂåÉ½23¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ë¤è¤ëº£Ç¯ºÇ½é¤Î³èÆ°¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëFW¹â²¬Îâñ¥¡Ê17¡áÆü¾Ï³Ø±à¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë³¤³°ÁÈ¤«¤é¤ÏFWÆ»ÏÆË¡Ê18¡á¥Ù¥Ù¥ì¥ó¡Ë¤é¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£½©¤ÎU¡½20WÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤â·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¢¦U¡½20¥¢¥¸¥¢ÇÕÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í
¡ãGK¡ä
ÃæÂ¼·½Í¤¡ÊÅìµþV¡Ë
¸åÆ£ÏË¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¹ÓÌÚÎ°°Î¡ÊGÂçºå¡Ë
¡ãDF¡ä
耼¸¶Î¦¿Í¡ÊÌÀÂç¡Ë
±öÀîºùÆ»¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂç¡Ë
»Ô¸¶Íù²»¡ÊÂçµÜ¡Ë
¹â¶¶¿Î¸Õ¡ÊCÂçºå¡Ë
ÇßÌÚÎç¡ÊFCº£¼£¡Ë
´îÂ¿°íÌé¡ÊµþÅÔ¡Ë
ÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÀîºêF¡Ë
ÉÛ»Ü¹î¿¿¡ÊÆüÂçÆ£Âô¹â¡Ë
¡ãMF¡ä
Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºêF¡Ë
¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡Âç¡Ë
ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¡Ë
ÃæÀî°é¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂç¡Ë
ÀÐ°æµ×·Ñ¡Ê¾ÅÆî¡Ë
ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡Ê¹Åç¡Ë
º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä1Éô¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êU¡½19¡Ë
¡ãFW¡ä
¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºêF¡Ë
Æ»ÏÆË¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¥Ù¥Ù¥ì¥ó¡Ë
°æ¾å°¦Îü¡Ê¹Åç¡Ë
¹â²¬Îâñ¥¡ÊÆü¾Ï³Ø±à¡Ë