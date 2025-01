µÜÌî¿¿¼é¡¢¡ÖMAMORU MIYANO LIVE TOUR 2024-2025 ¡ÁDRESSING!¡Á¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡ª

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優・俳優・アーティストとして活動する宮野真守が、1月26日(日)に千葉県・LaLa arena TOKYO-BAYにて5都市9公演のライブツアーを大盛況の中締めくくった。今回のライブテーマはDRESSING=着飾るを掲げ、衣装をテーマにした構成となり、昨年12月13日にリリースされた26th Single「DRESSING」を軸にアンコール含む全20曲をパフォーマンスし、1月25日(土)・1月26日(日)の両日で約2万人を魅了した。

<1月26日(日):ツアーファイナル公演ライブレポート>

会場が暗転し、スクリーンにはファッションショーの舞台裏が映され、様々なモデルがヘアメイクや衣装を身に付けたりと準備を進めるなか、宮野真守も同様に舞台に立つ用意していく。緊張感に包まれるなか、いよいよ宮野がランウェイに立つという様子が描かれると同時にライブタイトルロゴが表示され、会場の熱気も最高潮に。昨年12月リリースの『DRESSING』のイントロとともに奥のスクリーンが左右に割れ、その中から全身をモードな黒一色で統一されたロングコートを纏った宮野が登場。中央から伸びる花道をファッションショーのランウェイのように堂々と進み、センターステージでダンサーと合流し楽曲のパフォーマンスへ。ロングコートが照明の光を反射し、会場中に唯一無二の輝きを放つ。『BLACK OR WHITE BOYHOOD REMIX』『Magic』へと続き、ダンサーとの息の合ったパフォーマンスが繰り広げられ、『Quiet explosion』では声を張り上げ力強さを見せつける。

宮野がステージを後にすると、オープニングに続きファッションショー映像へ。様々な衣装を着こなし、ランウェイをこなす宮野の映像が流れる。再びスクリーンから新たな装いの宮野が登場する。獣を思わせるようなファイクファーで制作されたロングコートを素肌に纏い、『BODY ROCK』でその肉体美を獣のようにここぞとばかりに見せつける。一転、『WANNA LOVE』では会場とラブリーな振り付けをキュートに披露したかと思えば、『Dirty Orange REMIX 2024』ではメドレー形式で様々ジャンルの楽曲がオーバーラップしていく。『Invincible Love』や『Okay.』などバラードナンバーもテンポよく披露され、『TRANSFORM』では雄々しい獣のようなパフォーマンスで会場を更に熱狂させていく。

興奮に包まれたステージの後にはスクリーン上では再びファッションショーのランウェイ映像に。期待が高まるなか、ステージから登場した宮野は純白のセットアップスーツを纏い、身体のラインを引き立たせるその作りは高級感と美しさを内包した佇まいを演出する。自身が作詞を務めた『AUTHENTICA』、今回の千葉会場限定の曲『未来』で言葉の1つ1つを噛み締めながら歌った後は、「次に歌うのは僕にとってとても大切な曲です。苦しいときも僕とみんなを繋いでくれました。心を込めて歌います。」と前回2023年のライブツアーのテーマソングにもなっていた『Sing a song together』をアコースティックアレンジでしっとりと歌い上げる。ダンサーも再び登場し、『Apollo』を会場と一体になって楽しむと宮野は名残惜しそうにステージを後にする。

スクリーンには毎回のライブで恒例となっている幕間映像として『ノンフィクショニング』と題したフェイクドキュメンタリーが流される。今回のライブに臨むにあたり“衣装のデザインに悩んでいる宮野”が終始描かれ、宮野の旧知の仲の俳優・郄木俊との古着屋を舞台にしたコミカルな衣装提案のやりとりや、“YOKO FUCHIGAMI”の一風変わった激励コメントなど意外な展開のオンパレードに会場は常に驚きと笑いに包まれる。

映像内で締めくくられた“宮野真守の出した答えとは?”のアンサーとして、再び宮野がステージに登場する。披露されたのは今回のライブツアーでサプライズ披露された新曲「繭」。今回のツアーの衣装でもひときわ異彩を放つその姿に会場中が息を飲まれる。『繭』ともリンクし、宮野を包み込むその姿は常に進化をし続ける宮野の1つの答えのように見える。そのままの流れで『DISCOTIQUE09』を小気味よく歌い上げ、続く『The Battle』では衣装の一部を外し、身軽に全身を表現できるような姿に。ユニークな振り付けで会場と一体感を楽しんだ後は『Evolve』へと続き、『DREAM FIGHTER』へ。イントロ部分を歌い上げるとツアーファイナルだけのサプライズが。宮野が声を担当する“ウルトラマンゼロ”の宿敵“ウルトラマンベリアル”が突如として登場し、その会場のピンチに “ウルトラマンゼロ”が 駆けつけ、まさにヒーローショーさながらのステージが繰り広げられる。(現在、“ウルトラマンゼロ”は15周年企画を実施中)彼らの動向に注目が集まるが、宮野の仲裁もあり、まさかの楽曲を一緒に盛り上げる展開に。恒例となっている会場とのコール&レスポンスパートをこれまで以上に盛り上げ、会場とのやりとりに常に笑いの絶えないステージに。

楽曲を楽しんだ後には今回のライブを開催するにあたって「『DRESSING!』というタイトルをつけて、宮野真守が唯一無二の魅力を放っていくという、そんな構成のステージにしていきました。去年、15周年を迎えまして、アーティストとしての本質を知るような1年でした。この15周年をフルオーケストラのコンサート(『AUTHENTICA』)で締めくくり、そのときに自分の歌声ってこういうものだったんだと音楽の本質に向き合えたそんな時間でした。オーケストラと音楽で1つになった感覚を味わったときに、この歌声でアーティストとして培ったきたいろんなものを届ける自信を得ることができました。『AUTHENTICA』ですべてをさらけだした宮野真守が新たな魅力を見せていくターンに入りました。諦めることなく続けていけば最高は更新できると思っています。最高に更新した自分のパフォーマンスで、これからも突き詰めていってみなさんに楽しい時間をお届けできればと思っています。」とその思いを語る。

最後はみんなで盛り上がって終わろう!と続いた本編ラストの曲は『GOLDEN NIGHT』。幕間映像で登場した小ネタが散りばめられた演出がスクリーンで描かれ、会場中が再び笑顔に包まれた。緊張感のオープニングからいつも通りのハートフルな空間になったところで本編が締めくくられた。

会場の“マモ”コールの呼び声に応えて、宮野が再びステージへ。ライブ定番曲の『Kiss×Kiss』をトロッコに乗り会場中をまわりながらキスの雨を降らせていく。会場が宮野の魅力に満たされた後はTBSチャンネル1で3月に今回のライブの模様が放送されること、今回のライブの新曲として披露された『繭』が24時からデジタル配信されることがアナウンスされた。「もう1曲みんなで一緒に盛り上がりたいと思います」という呼びかけでダンサーズを呼び込み、『TEAM』を会場と一緒に歌い上げる。名残惜しさを残しながら宮野はステージを後にした。

会場の惜しみない“マモ”コールに応え、三度、宮野はステージへ。会場の声に応え、人気曲『カノン』を歌いながら再びトロッコに乗り、会場中を巡りながら感謝を伝えていく。全国5都市9公演のステージは幕を閉じた。

MAMORU MIYANO LIVE TOUR 2024-2025 〜DRESSING!〜

2025年1月26日(日)OPEN15:00 START16:00

千葉県 LaLa arena TOKYO-BAY

<セットリスト>

M1.DRESSING

M2.BLACK OR WHITE BOYHOOD REMIX

M3.Magic

M4.Quiet explosion

M5.BODY ROCK

M6.WANNA LOVE

M7.Dirty Orange REMIX 2024

(TRUST ME 〜 Invincible Love 〜 Okay. 〜 TRANSFORM) M8.AUTHENTICA

M9.未来 ※会場限定曲

M10.Sing a song together ※アコースティックアレンジ

M11.Apollo

-幕間映像「ノンフィクショニング」-

M12.繭 ※新曲

M13.DISCOTIQUE09

M14.The Battle

M15.Evolve

M16.DREAM FIGHTER

M17.GOLDEN NIGHT

【アンコール】

EN1.Kiss×Kiss

EN2.TEAM

EN3.カノン ※Wアンコール

ライブツアー「DRESSING!」最終公演セットリストプレイリスト

https://lnk.to/MM_DRESSING_SETLIST

MAMORU MIYANO LIVE TOUR 2024-2025 〜DRESSING!〜

2024年12月14日(土)・15日(日)

大阪:大阪国際会議場 グランキューブ大阪

2024年12月22日(日)

新潟・長岡市立劇場

2025年1月12日(日)・13日(月・祝)

宮城・仙台サンプラザホール

2025年1月18日(土)・19日(日)

愛知・一宮市民会館

2025年1月25日(土)・26日(日)

千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

PHOTO BY 山内洋枝(PROGRESS-M)・山下深礼(PROGRESS-M)

©円谷プロ

●配信情報デジタルシングル「繭」配信開始配信リンクはこちらhttps://lnk.to/MM_mayu

●放送情報

CS放送 TBSチャンネル1

ライブツアー「DRESSING!」

3月放送決定!

放送局:CS放送 TBSチャンネル1

詳細はこちら

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2025_0126_1900.html

●イベント情報

「Laugh & Peace ファンクラブイベント2025 〜ノスタルジック・デイズ〜」

2025年6月7日(土)開場15:00/開演16:00

2025年6月8日(日)開場14:00/開演15:00

会場:横浜BUNTAI

ゲスト:小野大輔(6月7日(土))/寺島拓篤(6月8日(日))

※1月28日(火)までファンクラブサイトにてチケット先行受付中

関連リンク

宮野真守オフィシャルサイト

https://miyanomamoru.com