FLOW¤¬ÁÏ¤ë¡È¥¢¥Ë¥½¥ó¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡É¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢OxT¡¢BLUE ENCOUNT¤Ê¤É¹ë²Ú6ÁÈ¤ÎÂè°ìÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²ò¶Ø¡ª

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¡ØFLOW WORLD TOUR ¡ÈANIME SHIBARI 2024-2025¡í¡Ù
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https://www.flow-official.jp/cam/worldtour2024-2025/

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2·î14Æü¡Ê¶â¡ËÀçÂæRensa
2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë»¥ËÚ ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24
2·î23Æü (Æü) Ê¡²¬DRUM Be-1
4·î13Æü (Æü) Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
4·î20Æü (Æü) ÂçºåZepp Osaka Bayside
4·î25Æü (¶â) ÅìµþZepp DiverCity(TOKYO)
4·î26Æü (ÅÚ) ÅìµþZepp DiverCity(TOKYO)
¥Á¥±¥Ã¥È
https://l-tike.com/flow/

5th. STAGE / Asia
SAT, MARCH 8, 2025
TAIPEI
Clapper Studio

FRI, MARCH 21, 2025
SHANGHAI
BNSB Dream-Hall

SUN, MARCH 23, 2025
GUANGZHOU
Republic Of Sound

6th. STAGE / Southeast Asia
FRI, MAY 2, 2025
JAKARTA, INDONESIA
The Kasablanka Hall

SUN, MAY 4, 2025
SURABAYA, INDONESIA
Surabaya Convention Center

THU, MAY 8, 2025
SINGAPORE
The Star Theatre

SAT, MAY 10, 2025
BANGKOK, THAILAND
Lido Connect Hall 2 ¢¨SOLD OUT!!!

MON, MAY 12, 2025
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
Zepp KL

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https://www.flow-official.jp/