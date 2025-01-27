FLOW¤¬ÁÏ¤ë¡È¥¢¥Ë¥½¥ó¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡É¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢OxT¡¢BLUE ENCOUNT¤Ê¤É¹ë²Ú6ÁÈ¤ÎÂè°ìÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²ò¶Ø¡ª

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FLOW THE FESTIVAL 2025
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2·î23Æü (Æü) Ê¡²¬DRUM Be-1
4·î13Æü (Æü) Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
4·î20Æü (Æü) ÂçºåZepp Osaka Bayside
4·î25Æü (¶â) ÅìµþZepp DiverCity(TOKYO)
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https://l-tike.com/flow/
5th. STAGE / Asia
SAT, MARCH 8, 2025
TAIPEI
Clapper Studio
FRI, MARCH 21, 2025
SHANGHAI
BNSB Dream-Hall
SUN, MARCH 23, 2025
GUANGZHOU
Republic Of Sound
6th. STAGE / Southeast Asia
FRI, MAY 2, 2025
JAKARTA, INDONESIA
The Kasablanka Hall
SUN, MAY 4, 2025
SURABAYA, INDONESIA
Surabaya Convention Center
THU, MAY 8, 2025
SINGAPORE
The Star Theatre
SAT, MAY 10, 2025
BANGKOK, THAILAND
Lido Connect Hall 2 ¢¨SOLD OUT!!!
MON, MAY 12, 2025
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
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https://www.flow-official.jp/