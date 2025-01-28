¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¤¢¤¤¤Ï¤é¡ÖµÞÀ´Î±ê¡×¡ÖÌôºÞÀ´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡×¤ÇÆþ±¡¡¡5Ç¯Á°¤Ë¤âµÙÍÜ¡Ä²Ã¼¾´ïÇÙ¤Ç¸å°ä¾É¸øÉ½
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤¢¤¤¤Ï¤é²í°ì¡Ê55¡Ë¤Ï28Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤¢¤¤¤Ï¤é¤Î¥Ñ¥é¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¡ÖµÞÀ´Î±ê¡×¤È¡Ö´Ö¼ÁÀÇÙ±ê(¤«¤ó¤·¤Ä¤»¤¤¤Ï¤¤¤¨¤ó)¡×¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤Ï¤é¤Ï¡¢YouTube¤ÇÂÎ½Å¤¬6¥¥í¸º¤ê¡¢5Ç¯Á°¤Î²Ã¼¾´ïÇÙ±ê¤òµ¿¤¤ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÇ¯Ëö¤è¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä´¨µ¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØµÞÀ´Î±ê¡Ù¤È¡Ø´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡Ù¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢1·îÃæ½Ü¤«¤é¼£ÎÅ¤È·Ð²á´Ñ»¡¤Î¤¿¤á¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸½ºß¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»öÉüµ¢»þ´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼£ÎÅ¤Î·Ð²á¤ò¸«¤Æ¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë½¾¤¤¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤Ï¤é¤Ï5Ç¯Á°¤Î20Ç¯5·î¤Ë¤â¡Ö´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡×¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¡£6·î¤ËÉüµ¢¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÇÇÙ±ê¤Î¸¶°ø¤¬1·î¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿²Ã¼¾´ï¤Ë¤è¤ë¡Ö²Ã¼¾´ïÇÙ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤äÆþ±¡¸å¤Ë°ì»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²óÉü¸å¤â²Ã¼¾´ï¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸å°ä¾É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë21Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¿²Ã¼¾´ï¤Î»È¤¤Êý¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ã¼¾´ï¤Î¥«¥Ó¤ä¶Ý¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¡×¤Î¤¬È¯¾É¤ÎÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£10Ç¯´Ö¡¢¼«¿È¤Î¿²¼¼¤Ç¿å¤ò¤ªÅò¤Ë´¹¤¨¤ë¡Ö¾øµ¤¼°¡×²Ã¼¾´ï¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20Ç¯1·î¤Ë¿å¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þµ¤²½¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î²Ã¼¾´ï¤ËÇã¤¤´¹¤¨¡£¤½¤Î¸å¡¢¿²¼¼¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤±ÈùÇ®¤¬¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Æ±4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹âÇ®¤òÈ¯¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±½Å¾É¤ÎÇÙ±ê¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£4Æü´Ö°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ç¡¢1½µ´ÖICU¤Ç¼£ÎÅ¡£²óÉü¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö´ñÀ×¤À¤Ã¤¿¤È¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°å»Õ¤â´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£²Ã¼¾´ïÇÙ±ê¤Ë¤â¾ï¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¡Ö°ìÀ¸¡¢¼£¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡×¤È°å»Õ¤«¤éÄÌ¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£