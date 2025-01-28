½»Âð³¹¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ë¥¯¥Þ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÁÛÄê¡Ä·Ù»¡¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢ÎÄÍ§²ñ¤ÎÌò³ä¤ÈÂÐ±þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë·±Îý¡¡ËÌ½©ÅÄ»Ô
¸©Æâ¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¥¯¥Þ¤¬·úÊª¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤â¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊªÆâ¤Ïµï¾ì½ê¤ÎÆÃÄê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬¸¶Â§¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ÏÄ¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯11·î¤Ë½©ÅÄ»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ë¥¯¥Þ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢Êá³Í¤·¤Æ±¿¤Ó½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤ËÌó55»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç28Æü¡¢¥¯¥Þ¤¬·úÊª¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÁÛÄê¤Ç·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ï¡¢ËÌ½©ÅÄ·Ù»¡½ð¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©¤ÈËÌ½©ÅÄ»Ô¤È¾å¾®°¤¿ÎÂ¼¡¢¤½¤ì¤ËÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬·úÊª¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤É¤³¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢µï¾ì½ê¤ÎÆÃÄê¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤Ç¤ÎÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ÎÌ¿Îá¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤Æ¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ÏÄ¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢·úÊªÆâ¤Î¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤·¤Æ±¿¤Ó½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Û¤Ü´Ý3Æü¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¢¤È¡¢½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¥¹ー¥Ñー¤Ë¥¯¥Þ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÁÛÄê¤Ç·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊªÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Áë¤«¤é¤Î³ÎÇ§¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¤Ï¡ËÅ¹ÊÞ¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð½ÐÆþ¸ý¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡£¤É¤¦¤¾¡×
¡Ö¸½ÃÏËÜÉôÎ»²ò¡×
ÂÐ±þ¤¹¤ë¿Í¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»öÂÖ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¼ý½¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î·Ù²ü¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¡´Ø¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
28Æü¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬¼þ°Ï¤Î·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹¤ÎÎ¢¸ý¤ËÎÄÍ§²ñ¤¬Êá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¼ê½ç¤Þ¤Ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ½©ÅÄ·Ù»¡½ð¡¡ÃÏ°è²Ý¡¡ÀéÅÄ±ÊÀ¸ ½äººÉôÄ¹
¡Ö¹ÔÀ¯¤äÎÄÍ§²ñ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òº£²óºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
µ¼Ô
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÊÕ¤ê¤ÇÏ¢·È¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ì¤é¤Þ¤·¤¿¡©¡×
ÀéÅÄ ½äººÉôÄ¹
¡Ö·Ù»¡ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤µ¤óÊý¤Î¡¢ÎÄÍ§²ñ¤µ¤óÊý¤Î¤ª¤ê¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤È¤«¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤¤¤«¤ËÁÇÁá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òº£²óÇ§¼±¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÌ½©ÅÄÃÏÊýÏ¢¹çÎÄÍ§²ñ¡¡ÅÄÃæÊ¸Î´ ²ñÄ¹
¡ÖÅö»ö¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·Ù»¡¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¼£ÂÎ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¿¦Ì³Ê¬Ã´¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¤Á¤Ã¤ÈÊ¬¤±¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç¾õÂÖ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¶¨µÄ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿·±Îý¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¥¯¥Þ¤¬·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£