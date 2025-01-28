°ðÍÕ¹À»Ö¤È¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥µ¥é¥¹¤Ë¤è¤ëINABA¡¿SALAS¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£INABA¡¿SALAS¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØATOMIC CHIHUAHUA¡Ù¤Ï2·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡ª
°ðÍÕ¹À»Ö¤È¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥µ¥é¥¹¤Ë¤è¤ëINABA¡¿SALAS¤¬¡¢2·î26Æü¤Ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØATOMIC CHIHUAHUA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
°ðÍÕ¹À»Ö¤È¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥µ¥é¥¹¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCHUBBY GROOVE¡Ù¤òÈ¯É½¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMaximum Huavo¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¤½¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê¥æ¥Ëー¥¯¤µ¤È²»³Ú¤Î¹ñ¶¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤ÇÏÃÂê¤ò¤è¤ó¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬2025Ç¯¤ËºÆ»ÏÆ°¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¡ØINABA¡¿SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello-¡Ù¤ÎÈ¯É½¤ËÂ³¤¡¢Á°ºî¤«¤éÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØATOMIC CHIHUAHUA¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëº£ºî¤Ë¤Ï¡¢INABA¡¿SALAS¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥°¥ëー¥ô¤Ï·òºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥í¥¦¤ÊÀûÎ§¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¤¢¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¤è¤êºÝÎ©¤ÄÁ´7¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤ÎDVD¤ÈBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢Íè¤¿¤ë¥Ä¥¢ー¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò»×°Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1st¡¢2nd¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·¤Î3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÃ©¤ê¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¥¸¥ã¥à¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¸¥ªÉ÷·Ê¤¬¡ØNishi Meets Higashi Jam¡Ù¤ÈÂê¤·¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.02.26 ON SALE
ALBUM¡ØATOMIC CHIHUAHUA¡Ù
¡ØINABA¡¿SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello-¡Ù¾ÜºÙ
https://bz-vermillion.com/is2/
°ðÍÕ¹À»Ö OFFICIAL SITE
https://en-zine.jp/pc/index.html