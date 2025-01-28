SKY-HI¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈNICHOLAS¡Ê¡õTEAM¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖID¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama¡ÙDAY1¤Ë¡¢ÅÄÃæ¼ù¤ÈNICHOLAS¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Îµ®½Å±ÇÁü¡ª
SKY-HI¤Î¿·¶Ê¡ÖID feat. RYOKI (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¡¢D.U.N.K. ¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ1·î28Æü21»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama¡ÙDAY1¤Ë¡¢SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤È&TEAM¤ÎNICHOLAS¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢½ª±é¸å¤Î¥Èー¥¯¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤¬¥é¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº£¤äÀ¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SKY-HI¤Ï¤½¤ì¤¬¹¤¬¤ëÁ°¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶¹´Ö¤Ç¸í²ò¤äÉÔ¾òÍý¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ç¤ÏSKY-HI¤¬¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×³¦¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥é¥Ã¥Ñー¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ìー¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖID¡×¤È¤Ï¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¡ÊID¡Ë¤äÌµ°Õ¼±Åª¤ÊËÜÇ½¡¦ÍßË¾¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¥¤¥É¡Êid¡Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Êidol¡Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Êidentity¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎËÜÎ®¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥êー¥È¤«¤é¤Î°é¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èà¤é¤¬¡¢¤³¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¥é¥Ã¥×¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤ä¼«¤é¤ÎÂ¸ºß¾ÚÌÀ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò´Þ¤à¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama¡ÙDAY1¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖHulu¡×¤Ë¤Æ2·î8Æü18»þ¤è¤êÆÈÀêµ¼»÷À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.01.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖID feat. RYOKI¡ÊBE:FIRST¡Ë, RYUKI¡ÊMAZZEL¡Ë, JIMMY¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë, FELIP¡×
2025Ç¯²ÆÈ¯ÇäÍ½Äê
ALBUM¡ØSuccess is the Best Revenge¡Ù
ÇÛ¿®¾ðÊó
Hulu¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama¡Ù
¡þDAY1¡Ê1·î12Æü¸ø±éÊ¬¡Ë
µ¿»÷À¸ÇÛ¿®¡§02/08¡ÊÅÚ¡Ë18:00～ ¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡þDAY2¡Ê1·î13Æü¸ø±éÊ¬¡Ë
µ¿»÷À¸ÇÛ¿®¡§02/22¡ÊÅÚ¡Ë18:00～ ¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
D.U.N.K OFFICIAL SITE
https://dunk.dance
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/