SKY-HI¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈNICHOLAS¡Ê¡õTEAM¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖID¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』DAY1に、田中樹とNICHOLASがスペシャルゲストとして参加した際の貴重映像!

SKY-HIの新曲「ID feat. RYOKI (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP」のライブ映像が、D.U.N.K. 公式YouTubeにて1月28日21時にプレミア公開されることが発表された。

こちらは、先日開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』DAY1に、SixTONESの田中樹と&TEAMのNICHOLASがスペシャルゲストとして参加した際のライブ映像。

映像では、終演後のトークも楽しめる。

ダンス&ボーカルグループがラップをすることは今や世界のトレンドとなっているが、SKY-HIはそれが広がる前からジャンルの狭間で誤解や不条理と闘ってきた。本楽曲ではSKY-HIが、ボーイズグループ界の実力派ラッパーを客演に迎えて、スキルフルなマイクリレーを繰り広げている。

タイトルの「ID」とは、身分証明書(ID)や無意識的な本能・欲望の源であるイド(id)、アイドル(idol)、アイデンティティ(identity)といった意味が込められたもの。ヒップホップの本流であるストリートからの育ちではない彼らが、この多面的な視点から、自分がラップをする理由や自らの存在証明を、それぞれに磨き上げてきたラップスキルを駆使して提示した1曲となっている。

なお、今回公開される本楽曲のパフォーマンス映像を含む『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』DAY1の模様は、動画配信サービス「Hulu」にて2月8日18時より独占擬似生配信されることが決定。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2025.01.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ID feat. RYOKI(BE:FIRST), RYUKI(MAZZEL), JIMMY(PSYCHIC FEVER), FELIP」

2025年夏発売予定

ALBUM『Success is the Best Revenge』

配信情報

Hulu『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』

◇DAY1(1月12日公演分)

疑似生配信:02/08(土)18:00~ ※見逃し配信あり

◇DAY2(1月13日公演分)

疑似生配信:02/22(土)18:00~ ※見逃し配信あり

D.U.N.K OFFICIAL SITE

https://dunk.dance

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/