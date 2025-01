甘くかわいい世界を表現！ディズニーアンバサダーホテル／ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューを紹介しています。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年2月23日

ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」では、かわいいがぎゅっと詰まったプレミアムスウィーツセットやスペシャルドリンクなどを提供!

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”プレミアムスウィーツセット

価格:5,800円

提供時間:15:00〜19:30

■アペタイザー

・菜の花と帆立貝のタブレ

・クラブミートとセロリアークのサラダ

・ローストビーフ 和風おろしソース

・鴨むね肉 イチゴバルサミコソース

・真鯛のブランダード

・百合根ととんぶりのタルト

■ブレッド

・コンビーフとビーツ

・チリコンカン

■デザート

・ガトーショコラとストロベリームース

■プティ・フール

・マカロン

・ミニタルト

・桃とミントのゼリー

■コーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

※東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(プレミアムスウィーツセット限定)」よりお申し込みください。

甘くかわいらしい世界を表現したプレミアムスウィーツセット。

一口サイズのアペタイザーやスウィーツがかわいらしく盛り付けられた様子はパーティー会場のような華やかさ!

ムースケーキの上にのったヴァネロペのピックがかわいい☆

・1日の提供数に限りがあります。

・ご利用時間は90分といたします。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ケーキセット

© Disney

価格:2,500円

提供時間:12:00〜19:00

■バナナとラズベリーのムース

■コーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

※東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(期間限定ケーキセット限定)」よりお申し込みください。

カラフルで賑やかなケーキセット。

コロンとしたフォルムのバナナとラズベリーのムースの上から、ヴァネロペが楽しそうに滑っています。

そして山にみたてたコーンにはとろ〜りと垂れてくるチョコレートがデコレーションされ、コーンの上のプレートにはフルーツがたっぷり☆

様々な食感が楽しめるケーキセットです。

・1日の提供数に限りがあります。

・ご利用時間は90分といたします。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:カフェ&カクテル

カルピス、ストロベリーシロップ、ラズベリーシロップ、ソーダ、ホイップクリーム、チョコミントアイスクリーム、トッピングシュガー、ナポレオンチェリー

ヴァネロペのようなチョコミントアイスクリームが乗ったスペシャルドリンク。

赤いドリンクと星型のチョコレートがかわいい!

こちらのメニューにはオリジナルコースターつき。

新コスチュームの「ミニーマウス」が描かれています。

※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。

甘くかわいい世界を表現!

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

© Disney

