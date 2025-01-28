Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢¿·CM¤ËÎÓ¸¯ÅÔ¤µ¤ó¡õËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡¡Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤È¿¿·õ¤Ê¤¬¤é¤â¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÂÐÏÃ
Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥ë¤Ï2025Ç¯1·î24Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤µ¤ó¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¿·CM¤Ï¡¢¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¼ÂÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¿Í´ÖÌ£¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò±é¤¸¤ëÎÓ¤µ¤ó¤È¡¢Å¾¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÅù¿ÈÂç¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¡¦ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¿¿·õ¤Ê¤¬¤é¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÂÐÏÃ·à¤ËÃíÌÜ¤À¡£
ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡¢¡Ödoda¡×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¡ÖÅ¾¿È¡×
¿·CM¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÅÐ¾ìÊÓ¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â»È¤¨¤ëÊÓ¡×¡Ö2¿Í¤Ë1¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤ëÊÓ¡×¤Î3ËÜ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¯¤ËÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎCM¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ödoda¡×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¡ÖÅ¾¿È¡×¡£¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤äÍúÎò½ñ¤ÎÅººï¡¢ÌÌÀÜÂÐºö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢´õË¾¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÍýÁÛ¤Î»Å»ö¤òÃµ¤¹Å¾¿¦´õË¾¼ÔÌò¡¦ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¼ê¸ü¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÅÐ¾ìÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦´õË¾¼ÔÌò¤ÎËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é...¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÁêÃÌÌò¤È¤·¤Æ¡Ödoda¡×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Ìò¤ÎÎÓ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Å¾¿¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡¡¢ÌÌÀÜÂÐºö¤Ê¤É¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¡ª¡×¤ÈÇ®°Õ½½Ê¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â»È¤¨¤ëÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤È¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤¬ÊØÍø¤«¹Í¤¨¤ëËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Áª¤Ó¤ò¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¤ä¤êÊý¤ä¾õ¶·¼¡Âè¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ödoda¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÅÙ¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤É¤Á¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤Ë1¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤ëÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃµ¤¹Å¾¿¦´õË¾¤ÎËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬Éý¹¤¤µá¿Í¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡Ödoda¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ödoda¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥É¥ä´é...¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¥ª¥Á¤¬¤Ä¤¯¡£
º£²ó¤Î¿·CM¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ2¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤À¤ó¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ì¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤È²óÅú¡£
°ìÊý¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Î¿Í¤âËè²ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤â¤½¤¦¤À¤·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»¡¤¹¤ë¡Ù¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤³¤¦¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ø»¡¤¹¤ë¡Ù»ëÌî¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£