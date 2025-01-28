¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«¡Ä ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï 2025Ç¯1·î28Æü 17»þ14Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢¥À¥¦È¿Íî¤â¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏÈ¿È¯ Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£µ£´£¸±ß°Â¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ê¤É¤Ø¤ÎÇä¤ê¤¬¸²Ãø¤ÇÂ³µÞÍî ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï²£¤Ð¤¤¿ä°Ü¡¡Á°Æü¤Î²¼¤²¤Ï°ìÉþ