¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¾ðÊó¡ª ¥Ó¥¶¤ÏÉ¬Í×¡© »þº¹¤Ï¡© ÊÑ´¹¥×¥é¥°¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡© ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Þ¤È¤á¡Ê2025Ç¯1·î27Æü¹¹¿·¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎ¹¹Ô¡¡½ÐÆþ¹ñ¾ò·ï»öÁ°½àÈ÷¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
ÆüËÜÆþ¹ñ»þ¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Î½ªÎ»
2025Ç¯¸½ºß¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë·¸¤ë¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢Í¸ú¤Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î3²óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Þ¤¿¤Ï½Ð¹ñÁ°72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¼õ¤±¤¿¸¡ºº¤Î±¢À¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´¶À÷¾É¤ÎÎ®Æþ¤òÊ¿»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´¶À÷¾É¥²¥Î¥à¥µ¡¼¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¡Ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼çÍ×5¶õ¹Á¡ÊÀ®ÅÄ¡¢±©ÅÄ¡¢ÃæÉô¡¢´Ø¶õ¡¢Ê¡²¬¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯Ç®¡¦³±¤Ê¤É¤ÎÍ¾É¾õ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¤°Õ¤Ç¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ò¼Â»Ü¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²òÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ÖÎ¥Á¼ÃÖ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ýº£¸å¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
ÆüËÜ½Ð¹ñÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È
ÆüËÜ½Ð¹ñÁ°¤ÎPCR¸¡ºº¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡üVisit Japan Web¤Ø¤Î¾ðÊóÅÐÏ¿¡Ú¿ä¾©¡Û
ÆüËÜÆþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÀÇ´Ø¿½¹ð¡×¤òWeb¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÆüËÜ½Ð¹ñÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¡¢Æ±È¼¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¾ðÊó¤ä¡¢µ¢¹ñ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¼êÂ³¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡ýVisit Japan Web¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡Ë
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÆþ¹ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
2025Ç¯1·î27Æü¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ê¤é¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÆþ¹ñ»þ¤ËPCR¸¡ºº¤Î±¢À¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþ¹ñ¸å¤ÎPCR¸¡ºº¤äÂÔ´ü´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
10Ç¯°ÊÆâ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢»ÄÂ¸Í¸ú´ü´Ö¤Ï¥·¥§¥ó¥²¥ó¶¨Äê²ÃÌÁ¹ñ½Ð¹ñ»þ¤Ë3¥«·î°Ê¾åÉ¬Í×¡£
¢¨´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç¡¢¥·¥§¥ó¥²¥óÎÎ°è¹ñ¤Ç¤ÎÂÚºßÆü¿ô¤Î¹ç·×¡Ê²áµî180Æü´Ö¤ËÁÌ¤ë¡Ë¤¬¡¢90Æü°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ó¥¶ÉÔÍ×
¡üETIAS¤Î¼èÆÀ¡Ú2025Ç¯¤«¤éÆ³ÆþÍ½Äê¡Û
ETIAS¡Ê¥¨¥Æ¥£¥¢¥¹¡Ë¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê´Ñ¸÷¤ä¾è¤ê·Ñ¤®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥§¥ó¥²¥óÎÎ°è¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É30¥«¹ñ¡Ë¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÏ¹ÒÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á180Æü¤Î¤¦¤Á¡¢¹ç·×90Æü°ÊÆâ¤ÎÂÚºß¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£EES¡Ê¢¨¡Ë¤Î6¥«·î¸å¤«¤éÆ³ÆþÍ½Äê¤Ç¡¢¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈô¹Ôµ¡¤äÁ¥Çõ¤Ê¤É¤ËÅë¾è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼èÆÀ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¤¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤¤¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡ÊÎÁ¶â¤Ï€7¤Ç¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤È70ºÐ°Ê¾å¤ÏÌµÎÁ¡Ë¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï3Ç¯¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Þ¤Ç¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆ¤ÓETIAS¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ýETIAS¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://travel-europe.europa.eu/etias_en
¢¨EES¡ÊEntry/Exit System¡Ë¤Ï¥·¥§¥ó¥²¥óÎÎ°è¹ñ¤ËÃ»´ü¡Ê´Ñ¸÷¡ËÂÚºß¤¹¤ëÈóEU¹ñÀÒ¼ÔÅÐÏ¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ETIAS ¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ2025Ç¯³«»ÏÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¡£
¡ü³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±²ÃÆþ¡Ú¿ä¾©¡Û
³¤³°¤ÇÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¤äÄÉ²ÃÂÚºßÆü¤Î½ÉÇñÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤Î¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÏ¹Ò¤Î·èºÑ¤ò³ºÅö¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë°åÎÅÈñÅù¤òÀÁµá¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡Ö¤¿¤Ó¥ì¥¸¡×¤ÎÅÐÏ¿¡Ú¿ä¾©¡Û
¡Ö¤¿¤Ó¥ì¥¸¡×¤È¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤«¤é¤ÎºÇ¿·¤Î°ÂÁ´¾ðÊó¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¼õ¿®¤Ç¤¤ë³¤³°°ÂÁ´¾ðÊóÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯Á°¤«¤éÎ¹Àè¤Î°ÂÁ´¾ðÊó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹ÔÃæ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ö·ï¤ä»ö¸Î¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç»È´Û¡¦ÁíÎÎ»ö´Û¤«¤é¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ýÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
¡ü¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
¡üÀÇ´Ø¿½¹ð¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¡ÊVisit Japan Web¤«¤é¡Ë¡Ú¿ä¾©¡Û
¶õ¹ÁÆâ¤ÎÀÇ´Ø¸¡ºº¾ì¤Ë¤¢¤ëÅÅ»Ò¿½¹ðÃ¼Ëö¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Visit Japan Web¤Î¡ÖÆüËÜÆþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¤Î¼êÂ³¡×²èÌÌ¤Î¡Ö·ÈÂÓÉÊ¡¦ÊÌÁ÷ÉÊ¿½¹ð¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¡Ö·ÈÂÓÉÊ¡¦ÊÌÁ÷ÉÊ¿½¹ð¡×¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤ó¤ÀÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÌ¤È¯¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¿½¹ð½ñ¤ò½ñ¤¤¤ÆÀÇ´Ø¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë ÅÏ¹Ò¾ðÊó
Æþ¹ñ¤ÎÎ®¤ì
¡¦Æþ¹ñ¿³ºº
ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÝ»ý¼Ô¤Ï½ÐÆþ¹ñºº¼«Æ°²½¥²¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½çÈÖ¤¬Íè¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼«Æ°²½¥²¡¼¥È¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¡¢´éÇ§¾Ú¤òºÑ¤Þ¤»¤ì¤Ð´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡¦²ÙÊª¤Î¼õ¤±¼è¤ê
²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤éÀÇ´Ø¤Ø¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¿ÊØÌ¾¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç²ÙÊª¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£²ÙÊª¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¼ê²ÙÊª°ú´¹¾Ú¡ÊClaimTag¡Ë¤ò¶õ¹Á·¸°÷¤ËÄó¼¨¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÀÇ´Ø
²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤éÀÇ´Ø¤Ø¡£ÌÈÀÇÈÏ°ÏÆâ¤Ç¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÎÐ¤Î°ÆÆâÈÄ¤Î¥ì¡¼¥ó¤òÄÌ²á¡£ÌÈÀÇÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿½¹ð½ñ¤ËµÆþ¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤Î°ÆÆâÈÄ¥ì¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅþÃå¥í¥Ó¡¼
ÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ë¤ÏÎ¾ÂØ½ê¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÆþ¹ñ»þ¤ÎÀ©¸Â
¡ã¼ç¤ÊÌÈÀÇÈÏ°Ï¡ä
¡ýÄÌ²ß¡§€1Ëü°Ê¾å¤Î¸½¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤ËÁêÅö¤¹¤ë³°²ß¡¢¾®ÀÚ¼ê¤Ê¤É¤Î»ý¤Á¹þ¤ß»ý¤Á½Ð¤·¤È¤â¤ËÍ×¿½¹ð¡£
¡ý¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¡§ÈóÈ¯Ë¢À¥ï¥¤¥ó4ℓ¡¢¥Ó¡¼¥ë16ℓ¡¢23ÅÙÄ¶¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë1ℓ¤Þ¤¿¤Ï22ÅÙ°Ê²¼¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë2ℓ¡Ê17ºÐ°Ê¾å¡Ë
¡ý¤¿¤Ð¤³¡§»æ´¬¤¿¤Ð¤³200ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÙÍÕ´¬100ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÕ´¬50ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÕ´¬50ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹ï¤ß¤¿¤Ð¤³250g¡Ê17ºÐ°Ê¾å¡Ë
¡ý¤½¤Î¤Û¤«ÊªÉÊ¡§Èô¹Ôµ¡¤ª¤è¤ÓÁ¥¤ÇÆþ¹ñ¤·¤¿¾ì¹ç€430ÁêÅö¤Þ¤Ç¡¢¼Ö¤ª¤è¤ÓÅ´Æ»€300¡¢15ºÐÌ¤Ëþ€150
¡ã¼ç¤Ê»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¡¢À©¸ÂÉÊ¡ä
¡ýËãÌô¤ä³ÐÀÃºÞ¡Ê¸Ä¿Í¤Î°åÌôÉÊ¤Ï¾ò·ï¤Ë¤è¤ê»ý¤Á¹þ¤ß²Ä¡Ë
¡ýµ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ
¡ýÆù¡¢ÆùÀ½ÉÊ¡¢µíÆý¤ª¤è¤ÓÆýÀ½ÉÊ¡Ê²ÌÊª¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤ÏÍ×¸¡±Ö¡Ë
¡ã¥·¥§¥ó¥²¥ó¶¨Äê¤È¤Ï¡ä
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î°ìÉô¤Î¹ñ²È´Ö¤ÇÄù·ë¤¹¤ë¸¡ÌäÇÑ»ß¶¨Äê¤Î¤³¤È¡£¥·¥§¥ó¥²¥óÎÎ°è¹ñ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ï¡¢¹ñ¶¤ÎÄÌ¹Ô¤¬¼«Í³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ê¤ÉÎÎ°è¹ñ°Ê³°¤«¤éÆþ¹ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÅþÃå¤·¤¿ÎÎ°è¹ñ¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Î¤ßÆþ¹ñ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¹ñ¤ÎºÝ¤ÏºÇ¸å¤Ë½Ð¹ñ¤¹¤ëÎÎ°è¹ñ¤Ç½Ð¹ñ¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥ó¥²¥óÎÎ°è¹ñ
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥®¥ê¥·¥¢¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥Þ¥ë¥¿¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
¢¨2025Ç¯1·î»þÅÀ¡£
½Ð¹ñ¤ÎÎ®¤ì
¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
½ÐÈ¯¤Î2»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÍøÍÑ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¹Ò¶õ·ô¡Êe¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹µ¤¨¡Ë¤òÄó¼¨¤·¡¢Åë¾è¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î²ÙÊª¤ÏÍÂ¤±¤Æ¡¢Åë¾è·ô¤È¼ê²ÙÊª°ú´¹¾Ú¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¥¿¥°¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯
¼ê²ÙÊª¤òµ¡³£¤ËÄÌ¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¸¡ºº½ê¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÈÅë¾è·ô¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£±ÕÂÎÊª¤Ï¡¢µ¡Æâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ßÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦½Ð¹ñ¿³ºº
¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÈÅë¾è·ô¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢½Ð¹ñ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÈÅë¾è·ô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤éÅë¾è¸ý¤Ø¡£¥·¥§¥ó¥²¥ó¶¨Äê¼Â»Ü¹ñ¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ð¹ñ¿³ºº¤ÏºÇ½ª½Ð¹ñÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Åë¾è
Åë¾è¸ý¤¬±ó¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡£Åë¾è»þ¤Ë¤ÏÅë¾è·ô¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÈÀÇ¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ÙÊ§¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¤Î°ìÉô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÇÇãÊª¤ò¤¹¤ë¤È23¡ó¡Ê¥Þ¥Ç¥¤¥éÅç¤Ï22¡ó¡¢¥¢¥½¡¼¥ì¥¹½ôÅç¤Ï16¡ó¡Ë¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¡ÊVAT¡Ë¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÇãÊª¤ò¤·¤¿Î¹¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤ÐºÇÂç16¡ó¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¾ò·ï
EU²ÃÌÁ¹ñ°Ê³°¤Îµï½»¼Ô¡£¹ØÆþÆü¤è¤ê3¥«·î°ÊÆâ¤ËEUÈó²ÃÌÁ¹ñ¤Ø»ý¤Á½Ð¤¹Î¹¹Ô¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤Î»ÈÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ØÆþÉÊ¤Ç¡¢½Ð¹ñ»þ¤ËÌ¤»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
Ê§¤¤Ìá¤·ÊýË¡
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Ê¤É¿ô¼Ò¤ÎÌÈÀÇ¼êÂ³¤²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ë¤Ï¡ÖTAX FREE SHOPPING¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×½ñÎà¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶õ¹Á¤Ç¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ê§¤¤Ìá¤·¼êÂ³¤¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë½ñÎà¤Ë±è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¤ªÅ¹¤Ç
TaxFreeShopping¤Î²ÃÌÁÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²ñ·×»þ¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÄó¼¨¤·¡¢ÀÁµá½ñ¤ÈÅÅ»ÒÌÈÀÇ´ÔÉÕ½ñÎà¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Ê§¤¤Ìá¤·ÊýË¡¡Ê¸½¶â¤«¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¶õ¹Á¤Ç
ÀÇ´Ø¤ÎÌÈÀÇÁë¸ý¤Ë¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë»ùÆ¸Ã¼Ëöµ¡¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¸¶ËÜ¡¢Åë¾è·ô¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤»¡¢ÎÐ¿§¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ì¤ÐÌÈÀÇÇ§Äê´°Î»¡ÊÀÖ¿§¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÀÇ´Ø¤ÎÌÈÀÇÁë¸ý¤Ø¡Ë¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¡¢½ñÎà¤òÌÈÀÇÍÑÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÀìÍÑbox¤ËÅêÈ¡¤¹¤ë¤È2¡Á3¥«·î¤Ç»ØÄê¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸½¶â¡Ê¥æ¡¼¥í¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼ê¿ôÎÁ€3ÄøÅÙ¤¬°ú¤«¤ì¤ÆÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¶õ¹Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ë½¼Ê¬¤ÊÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥ë¡¼¡§
https://www.globalblue.com/ja
ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤ÎÃí°Õ
³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÌÈÀÇÈÏ°Ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖVisit Japan Web¡×¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò¿½¹ð¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»æ¤Î¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¼ç¤ÊÌÈÀÇÈÏ°Ï¡ä
¡ý¼òÎà¡§3ËÜ¡¡1ËÜ760㎖¤Î¤â¤Î¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌÈÀÇ¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ý¤¿¤Ð¤³Îà¡§»æ´¬¤¿¤Ð¤³200ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÕ´¬¤¿¤Ð¤³50ËÜ¡£²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÄÁõÅù10¸Ä¡Ê¡Ö¥¢¥¤¥³¥¹¡×¤Î¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¡×¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï200ËÜ¡¢¡Ö¥×¥ë¡¼¥à¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ï50¸Ä¤Þ¤Ç¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÁíÎÌ¤¬250g¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌÈÀÇ¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ý¹á¿å¡§2¥ª¥ó¥¹¡¡1¥ª¥ó¥¹¤ÏÌó28㎖¡£¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó¡¢¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡ý¤½¤ÎÂ¾¡§1ÉÊÌÜ¤´¤È¤Î³¤³°»Ô²Á¤Î¹ç·×³Û¤¬1Ëü±ß°Ê²¼¤Î¤â¤ÎÁ´ÎÌ¡Ê³¤³°»Ô²Á¤Î¹ç·×³Û20Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÌÈÀÇ¡Ë¡£
¾ÜºÙ¤ÏÀÇ´Øhttps://www.customs.go.jp/ ¤ò»²¾È
¡ãÍ¢Æþ¶Ø»ß¡ä
¡ýËãÌô¡¢ÂçËã¡¢³ÐÀÃºÞ¡¢Å´Ë¤ÃÆ¤ª¤è¤Ó¤±¤ó½ÆÉôÉÊ¡¢ÇúÈ¯Êª¤ä²ÐÌô¡¢²ßÊ¾¡¦»æÊ¾¤Þ¤¿¤ÏÍ²Á¾Ú·ô¤Îµ¶Â¤¡¦ÊÑÂ¤¡¦ÌÏÂ¤ÉÊ¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÊª¡¢µ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¡£ÅÚ¡¢ÅÚÉÕ¤¤Î¿¢Êª¡¢°ìÉô¤Î²Ì¼Â¤â¡£
¡ãÍ¢Æþµ¬À©¡ä
¡ý¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊªÉÊ¡£ÂÐ¾ÝÊª¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿´ÁÊýÌô¡¢ÌÓÈé¡¦ÉßÊª¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤âÆ±ÍÍ¡£¥ï¥Ë¡¢¥Ø¥Ó¤Ê¤É¤ÎÈé³×À½ÉÊ¡¢¾Ý²ç¡¢ÇíÀ½¡¢¥é¥ó¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¡£
¡ãÆ°¿¢Êª¡ä
¡ý²Ì¼Â¡¢ÀÚ²Ö¡¢ÌîºÚ¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÆùÎà¤Ê¤É¤Ï¸¡±Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆýÀ½ÉÊ¤âÀ©¸Â¤¢¤ê¡£
¢¨2024Ç¯10·î¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç²ÈÃÜ¤ÎÉÂµ¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤ä¸Ä¿Í¾ÃÈñÍÑ¤ÎÃÜ»ºÊª¤Ï¸¡ºº¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÆùÀ½ÉÊ¤äÆ°ÊªÍ³ÍèÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ°Êª¸¡±Ö½êhttps://www.maff.go.jp/aqs/¤ò»²¾È¡£
¡ã°åÌôÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¡ä
¡ý¸Ä¿Í¤¬¼«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¿ôÎÌÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£°åÌôÉÊµÚ¤Ó°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï£²¥«·îÊ¬°ÊÆâ¡Ê³°ÍÑºÞ¤Ï£±ÉÊÌÜ24¸Ä°ÊÆâ¡Ë¡£²½¾ÑÉÊ¤Ï1ÉÊÌÜ24¸Ä°ÊÆâ¡£
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª ¤ë¤ë¤Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÈ¯ÇäÃæ
¢¢¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¢¢¢
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¡Ø¤ë¤ë¤Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ù
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎ¹¹Ô¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡¢¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎ¹¹Ô¤Î´ðËÜ¾ðÊó
¸À¸ì
¸øÍÑ¸ì¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡£¼çÍ×´Ñ¸÷»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£
ÄÌ²ß¡¦»æÊ¾¤Î¼ïÎà
€1¡á163±ß¡Ê2025Ç¯1·î27Æü¸½ºß¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Ï²¤½£Åý°ìÄÌ²ß¥æ¡¼¥í€¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»æÊ¾¤Ï6¼ïÎà¡£¥³¥¤¥ó¤Ï8¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï³Æ¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¡¢Î¢ÌÌ¤Ï³Æ¹ñÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥Ã¥×
¥Á¥Ã¥×¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÎÁ¶â¤Î5¡Á10¡óÄøÅÙ¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï€1¤¬ÌÜ°Â¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ä¤ê¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¡£
Î¾ÂØ
¶õ¹Á¤ä³¹¤Ê¤«¤ÎÎ¾ÂØ½êCambio¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÇÎ¾ÂØ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¾ÂØ¤ä¥ì¡¼¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ÔÆâ¶ä¹Ô¡¢Í¹ÊØ¶É¤ÏÎ¾ÂØ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÈATM
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²°Âæ¤äÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¿©Æ²¤Ê¤É¸½¶â¼çµÁ¤ÎÅ¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¶â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¹ñºÝ¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÄÌ²ß¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤Û¤«¡¢ÍøÂ©¤¬¤«¤«¤ë¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó
4¡Á6·î¡£¤³¤Îµ¨Àá¤Ï²º¤ä¤«¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¹þ¤à¤Î¤Ç±©¿¥¤ë¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£7¡¦8·î¤Ï30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤äË¹»Ò¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡£½©¤Î¸åÈ¾¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢±«¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»þº¹
-9»þ´Ö¡£ÆüËÜ¤è¤ê¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬9»þ´ÖÃÙ¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀµ¸á¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÆ±Æü¸áÁ°3»þ¡£3·î¤ÎºÇ½ªÆüÍË¡Á10·î¤ÎºÇ½ªÆüÍË¤Ï¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»þº¹¤Ï-8»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÈÀÇ
ÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¤ÏÌÈÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ë¤ÏÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¡ÊVAT¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¼Ô¤Ï½êÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎ¹¹Ô ÅÅÏÃ¡õ¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥È
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹ñÆâÄÌÏÃ
»ÔÆâ¶ÉÈÖ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤«¤±¤ë¤Ë¤â9·å¤ÎÈÖ¹æ¤ò¥À¥¤¥ä¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¾ÄÌ¤Ç¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤È¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÄÌ¤¹ÊýË¡¤Î2¼ïÎà¡£³¹¤Ê¤«¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤«¤±¤ë¤È³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹ñºÝÅÅÏÃ
ÆüËÜ¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ø
010¡Ê¹ñºÝÅÅÏÃ¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ë¢ª351¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¹ñÈÖ¹æ¡Ë¢ª»Ô³°¶ÉÈÖ¡ÜÁê¼êÀè¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éÆüËÜ¤Ø
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éÆüËÜ¤ØÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñºÝÄ¾ÄÌ¥À¥¤¥ä¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤«¤é¤«¤±¤ë¤È¡¢ÄÌÏÃÎÁ¤Î¤Û¤«¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¡¢³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ýÄ¾ÄÌ¥À¥¤¥ä¥ë
00¡Ê¹ñºÝÅÅÏÃ¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ë¢ª81¡ÊÆüËÜ¤Î¹ñÈÖ¹æ¡Ë¢ª»Ô³°¶ÉÈÖ¡ÊºÇ½é¤Î0¤Ï¼è¤ë¡Ë¡ÜÁê¼êÀè¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ
Wi-Fi»ö¾ð
¶õ¹Á¤äÅ´Æ»±Ø¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢ÌµÎÁWi-Fi¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤ËWi-Fi¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï³¤³°ÍÑWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¹¤Ê¤«¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤òÁàºî¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥ê¤Ê¤É¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÀßÄê
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤Ï¡Öµ¡Æâ¥â¡¼¥É¡×¤òON¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥í¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤òOFF¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀÜÂ³¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òËº¤ì¤ë¤È¡¢³¤³°ÍÑ¤ÎÄê³Û¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¹â³ÛÀÁµá¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¿å»ö¾ð¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¡©
¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎ¹¹Ô ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¨¥È¥»¥È¥é
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥ï¡¼
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï13»þ¡Á14»þ30Ê¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï20¡Á22»þ¤´¤í¤ÈÃÙ¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢º®»¨¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤Ï·îÍË¤¬µÙ´ÛÆü¡¢¸Ä¿ÍÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤ÏÆüÍË¤òÄêµÙÆü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥ª¡¼¥À¡¼
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎÁÍý¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¡Êmeia dose ¥á¥¤¥¢¥É¡¼¥º)¡¢¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö»ý¤Áµ¢¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊPosso Levar o resto? ¥Ý¥½ ¥ë¥ô¥¡¡½¥ë ¥ª ¥ì¥¹¥È)¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ûÎÁ¿å
¿åÆ»¿å¤Ï°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Å¿å¤Ê¤Î¤ÇÀÐ³¥Ê¬¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¹ØÆþ¤ò¡£
¥Þ¥Ê¡¼
Èþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸«³Ø¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Õ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£´ÛÆâ»£±Æ¤Ï¶Ø»ß¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢»£±Æ²Ä¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¥È¥¤¥ì
¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ï50¡ñ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¸°¤¬³«¤¯¥¿¥¤¥×¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³¹¤Ê¤«¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¯¥»¥¹
ÆüËÜ¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Þ¤Ç¤ÏÄ¾¹ÔÊØ¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÐÍ³¤¹¤ë¹ñ¤äÅÔ»Ô¤Ç½êÍ×»þ´Ö¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤ò½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢16¡Á20»þ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¹¹ÔÆüÄø
±ýÉü3Æü´ÖË¬ÌäÅÔ»Ô¤Ë±þ¤¸¤¿Æü¿ô¤¬ÌÜ°Â¡£1ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ò½ä¤ë¤Ê¤é6Çñ8ÆüÄøÅÙ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼£°Â
Èæ³ÓÅª¼£°Â¤Ï¤è¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ñ¸÷µÒ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¹¥ê¤äÃÖ¤°ú¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥¹¥Ü¥ó¤ä¥Ý¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÅÔ»Ô¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¼ÖÆâ¤Ê¤É¿Í¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÊ±ì
²°Æâ¤Ç¤Ï¶Ø»ß¡£È¿¥¿¥Ð¥³Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ¹Á¤ä±Ø¡¢Å´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡¢³Ø¹»¡¦ÉÂ±¡¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø¶¦»ÜÀß¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ð¥ë¤ÎÅ¹Æâ¤Ê¤É¡¢²°Æâ»ÜÀß¤ÏÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°³°¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ê¤É¤ÏµÊ±ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¶µ²ñ¤Ê¤É¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤ÎÉþÁõ¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¶ß¤Ä¤¥·¥ã¥Ä¡¢½÷À¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£¶µ²ñ¤Ê¤É½¡¶µ»ÜÀß¤Ï¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤ÉÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤ÉþÁõ¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎ¹¹Ô ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤é
ÉÂµ¤¡¦¤±¤¬
¸òÄÌ»ö¸Î¤äÉÂµ¤¡¢¥±¥¬¤Ê¤É¶ÛµÞ¤Î¾ì¹ç¤Ï112¡¢¤Þ¤¿¤Ï°åÎÅ¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó24¡ÊSNS24:Èæ³ÓÅª¶ÛµÞÀ¤ÎÄã¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¡¢24»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë¤ØÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤Ê¤é¤Þ¤ºÅº¾è°÷¤«¸½ÃÏ¥Ç¥¹¥¯¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ê¤é¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÍê¤ó¤ÇÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢°å»Õ¤ò¤è¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°Î¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºý»Ò¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÈÖ¹æ¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅðÆñ¡¦Ê¶¼º
¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
Ëü¤¬°ì¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÊ¶¼º¡ÊÅðÆñ´Þ¤à¡Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¿·µ¬È¯µë¤Þ¤¿¤Ï¡Öµ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò½ñ¡×È¯µë¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¬È¯µë¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¡Û
¡Ê1¡Ë¿½ÀÁ½ñ¡Ê2¡ËÊ¶¼º°ìÈÌÎ¹·ôÅùÆÏ½Ð½ñ¡Ê3¡ËÅöÃÏ·Ù»¡¤ÎÅðÆñ¡¦Ê¶¼º¾ÚÌÀ½ñ¡Ê4¡Ë¼Ì¿¿2Ëç¡Ê½Ä45Ð¡ß²£35Ð ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¿½ÀÁÍÑ¼Ì¿¿¤Îµ¬³Ê¡Ë¡Ê5¡Ë¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡Ê6¥«·î°ÊÆâ¤Î¤â¤Î¡Ë¡Ê6¡ËÅðÆñ¡ÊÊ¶¼º¡ËÆÏ¡ÊÂç»È´Û½êÄê¤ÎÍÑ»æ¡Ë¡Ê7¡Ë¼ê¿ôÎÁ¡ÊÇ¯ÅÙ¤ÇÊÑÆ°¡¦¸½¶â¤Î¤ß¡Ë
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
ÉÔÀµ»ÈÍÑ¤òËÉ¤°¤¿¤á¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ØÏ¢Íí¤·¡¢¥«¡¼¥É¤òÌµ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤±½Ð¤ÎºÝ¤Ï¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤ÈÍ¸ú´ü¸Â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÀµ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¾ÚÌÀ¤Î¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤ÆÅðÆñ¡¦Ê¶¼º¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎ¹¹Ô º¤¤Ã¤¿¤é¥³¥³
ÆüËÜ¹ñÆâ
¡üÂç»È´Û¡¦¾ðÊó¼ý½¸
¡ýÃóÆü¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂç»È´Û¡ÊÅìµþ¡Ë
https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ja/
¡ý³°Ì³¾ÊÎÎ»ö¶ÉÎÎ»ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼
https://www.anzen.mofa.go.jp/about_center/
¡ü¼çÍ×¶õ¹Á
¡ýÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://www.narita-airport.jp/jp/inquiry
¡ý±©ÅÄ¶õ¹Á¡ÊÅìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
https://tokyo-haneda.com/contact/
¡ý´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á°ÆÆâ¥»¥ó¥¿¡¼
https://www.kansai-airport.or.jp/contact
¡ý¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥Æ¥ì¥Û¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ë
https://www.centrair.jp/help/contact/
¡ýÊ¡²¬¶õ¹Á¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.fukuoka-airport.jp/contact/
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
¡ü¶ÛµÞ»þ¡¦¸½ÃÏ¾ðÊó
¡ýºß¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¡Ê¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ë
https://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
¡ü·Ù»¡¡¦µßµÞ¡¦¾ÃËÉ
TEL¡§112
¡ü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò ¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè
¡ýVisa®¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ¶¼º»þ¤Î¤ª¼êÂ³¤¡Ë
https://www.visa.co.jp/support/consumer/lost-stolen-card.html
¡ýJCB®¡ÊJCBÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ³¤³°¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë
https://www.jcb.jp/services/emergency_support.html
¡ýMastercard®¡Ê¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎMastercard®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë
https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/personal/get-support/issuer-contact-information.html
¡ý¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹®¡Ê¥«¡¼¥É¤ÎÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ»þ¤Ë¡Ë
https://www.americanexpress.com/jp/support/contact/lost-stolen.html?intlink-hp-cs-top-trouble
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª ¤ë¤ë¤Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÈ¯ÇäÃæ
¢¢¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¢¢¢
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¡Ø¤ë¤ë¤Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ù
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª