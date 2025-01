東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催中!

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、「エンパイア・グリル」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューを紹介しています。

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

販売期間:2025年1月14日〜2025年2月16日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

ディズニーアンバサダーホテルのレストランでは2025年1月14日より「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「エンパイア・グリル」でも、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」をテーマにしたメニューが提供されます。

オリジナルチャームやオリジナルコースターがセットになったメニューも登場!

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ランチ

© Disney

価格:6,500円

提供時間帯:ランチ

アミューズ・ブーシュアペタイザー・サーモンフリットのポップオーバーサンド・プルドポークとドライトマトのブリトー仕立て・マグロとアボカドのライスサラダ・牛タンのコンフィと彩り野菜の煮込み・ビーツのムース・チキンマリネとケールのアスピック・マッシュルームとチェダーチーズのケークサレサラダ・アメリカンポテトサラダ・コールスロー・チョップドサラダスープ・クリーミーオニオングラタンスープ(別途900円)メインメインをひとつお選びください・ポークスペアリブのグリル・レモンでマリネした水郷赤鶏のグリル・メダイと帆立貝のグリル・国産牛パティとアボカドのバーガー チーズソース 温野菜とフライドポテト(別途1,500円)・ビーフサーロインのグリル(別途2,000円)・エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル(別途2,500円)デザート・ホワイトチョコレートムースとストロベリーソルベ

たくさんの種類のお料理を少しずつ贅沢にいただける「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ランチ」

アペタイザーの数々はスタンドで提供されます。

メインは、「ポークスペアリブのグリル」、「レモンでマリネした水郷赤鶏のグリル」、「メダイと帆立貝のグリル」、「国産牛パティとアボカドのバーガー チーズソース 温野菜とフライドポテト」、「ビーフサーロインのグリル」、「エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル」の合計6品の中から1品を選択◎

そしてデザートプレート「ホワイトチョコレートムースとストロベリーソルベ」は、ぐるぐる模様のデコーレーションが印象的です。

「ストロベリーソルベ」の上を滑り落ちる「ヴァネロペ」の姿も躍動感たっぷり☆

© Disney

「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ランチ」には、オリジナルチャームが付属。

ドーナッツの中からひょっこりと出た「デイジーダック」の姿がとびきりキュートで、まるでスウィーツのような甘いデザインのコスチュームを着ています!

※ご利用時間は120分となります。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ディナー

© Disney

価格:13,300円

提供時間帯:ディナー

アミューズ・ブーシュアペタイザーアペタイザーをひとつお選びください・カンパチの瞬間グリルとウォルドーフサラダ シトラスのアクセント・マグロのタルタルとワカモレ 半熟玉子とスパイシートルティーヤチップス・国産鶏ささみのフィンガーフリッターとアメリカンワッフルサラダ ピーカンナッツとメイプルのサルサ・蝦夷鮑とシュリンプのガーリックソテー 熟成サラミと菜の花のシーザーサラダ(別途1,500円)スープ・ビーツのクリームスープとヒヨコ豆のファラフェルメインメインをひとつお選びください・ビーフサーロインのグリル・ビーフテンダーロインのグリル・ラムチャップのジャーク風グリル・シーフードグリル・エンパイア・グリル サーフアンドターフ(別途3,000円)・エンパイア・グリル シグネチャープレート(別途3,500円)デザート・アールグレイティームース レモンとマンダリンオレンジソルベを添えてコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ディナー」

アペタイザーは4品の中から、メインは6品の中から好きなものをそれぞれ1品ずつ選ぶことができます。

肉料理から魚料理と幅広く選べるのがうれしい!

デザートプレート「アールグレイティームース レモンとマンダリンオレンジソルベを添えて」は、アールグレイティーやレモンやマンダリンオレンジなどと香り高い食材が使われ、さっぱりといただけます。

プレートのデコレーションもストーリー性があって楽しい☆

© Disney

「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ディナー」には、オリジナルチャームが付いてきます。

マカロンの上にちょこんと座っている「ミニーマウス」デザインで、パステル調の淡い色合いもかわいい!

下部には「エンパイア・グリル」のロゴもあしらわれています。

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

グァバジュース、アイスティー、フレッシュクリーム、ストロベリーシロップ、ガムシロップ、ストロベリー、カシス・オレンジソルベ、ミント、金紛

グァバジュースやアイスティーがベースの「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク」

トロピカルな風味のドリンクで、カシス・オレンジソルベがトッピングされています☆

ミルキーなピンク色もラブリーな雰囲気に。

© Disney

また、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク」はオリジナルコースター付き。

「ヴァネロペ」の姿はもちろん、「ミッキーマウス」に「ミニーマウス」、「ドナルドダック」に「デイジーダック」と人気キャラクターが大集合した豪華なデザインになっています!

それぞれのコスチュームにも注目◎

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

たくさんのお料理を堪能できて、オリジナルチャームやコースターが付いてくるのも魅力的。

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

