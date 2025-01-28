工房33ギャラリーで開催！黒猫フェスティバル
飛び猫は、猫の日である2025年2月22日(土)に黒猫だけの猫写真展「黒猫フェスティバル」を工房33ギャラリーで開催します。
黒猫フェスティバル
開催日：2025年2月22日(土)
■営業時間
11時〜17時
■入場料
500円(税込)
■会場
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目13番22号
第25宮庭マンション209号室 工房33ギャラリー
■参加する写真家
五十嵐健太、岡崎王子、小林洋介、久野大介、あっきー、長倉陽菜野、クラゴン親方、その他
飛び猫は、猫の日である2025年2月22日(土)に黒猫だけの猫写真展「黒猫フェスティバル」を工房33ギャラリーで開催。
黒猫の写真を約200点を展示。
黒猫モチーフの猫雑貨、猫グッズ、猫作品が集まる黒猫の祭典。
入場料売上の全額100％はチャリティーとして保護猫や島猫の医療費などに寄付・使用します。
※諸経費や手数料は差し引きしません。
【開催概要】
・写真家の黒猫写真展示
・ハンドメイド猫雑貨コーナー
・猫グッズ販売
・一般公募の黒猫の飼い猫写真展示
・飛び猫10周年記念サイン会(五十嵐健太) 11時〜
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