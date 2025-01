¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÊü±Ç¡ª¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¡ÆüËÜ¸ìÈÇ½ÐÈÇ25¼þÇ¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È

リサとガスパールの日本語版出版25周年コラボレーションイベントが2025年1月31日(金)からJR上野駅において、アトレ上野、エキュート上野と連携して開催!

リサとガスパールの日本語版出版25周年コラボレーションイベントが2025年1月31日(金)からJR上野駅において、アトレ上野、エキュート上野と連携して開催します。

■JR上野駅で『リサとガスパール』が「PLATFORM13」などをジャックするコラボイベントを開催!

○ JR上野駅ホームに設置された全長約100mの映像投影機能を備える「PLATFORM13」で『リサとガスパール』のスペシャルムービーを放映します。

○ 『リサとガスパール』の原作者が描き下ろした「パンダアート」をキービジュアルとしてお披露目します。

○ 三省堂書店 アトレ上野店では特設の『リサとガスパールPOP UPコーナー』を設け、対象商品を購入のお客様にオリジナルの特典ペーパーがプレゼントされます。

○ JR上野駅・アトレ上野・エキュート上野を巡るスタンプラリーや、駅の構内装飾などを含む様々な展開を通じ、『リサとガスパール』がJR上野駅全体をジャックします。

1. 開催期間

2025年1月31日(金)〜2025年2月16日(日)

※PLATFORM13のスペシャルムービー放映・コラボ装飾期間は2025年1月31日(金)〜2月24日(月)

※三省堂書店 アトレ上野店の特設コーナー開設及びオリジナルの特典ペーパーのプレゼント期間は2025年1月31日(金)〜2月28日(金)

2. 主なイベント内容

(1) 原作者描き下ろしのパンダアートが登場

今回のコラボレーションイベントに向けて新たに原作者が描き下ろしたパンダアートを中心に、JR上野駅各所の壁面が美しい『リサとガスパール』の油彩画アートの装飾で彩られます。

原作者描き下ろしパンダアート・コラボ装飾

(2) 100点以上の『リサとガスパール』アートを堪能できるPLATFORM13のスペシャルムービー放映

上野の魅力にも共通する10のテーマで『リサとガスパール』のアート作品を特集したコンテンツや『リサとガスパール』らしさあふれる絵本の一コマ、描き下ろしのパンダアート等、100点以上の油彩画アートを活用したスペシャルムービーを、PLATFORM13の高さ約2.4m×横幅約100mの巨大な壁面に投影します。

美しい油彩画で描かれた『リサとガスパール』の世界を圧倒的臨場感で楽しめます。

・放映場所:JR上野駅 13番線 PLATFORM13

・放映期間:2025年1月31日(金)〜2月24日(月)

・放映時間:8:00〜21:30※

※下記時間帯は放映を停止しています。

火曜日8:00〜10:30/木曜日17:00〜19:00

土曜日8:00〜10:30/日曜日17:00〜19:00

※輸送障害時など、都合により13番線ホームへの立ち入りを規制する場合や事前の告知なく放映を停止する場合があります。

スペシャルムービー放映イメージ

PLATFORM13スペシャルムービー/コラボ装飾MAP

(3) スタンプラリー

JR上野駅、アトレ上野、エキュート上野に設置されている『リサとガスパール』のパンダアートのスタンプを4個集め、対象店舗で購入条件を達成されたお客様にはオリジナルのアクリルキーホルダーがプレゼントされます。

※賞品は無くなり次第終了となります。

オリジナルアクリルキーホルダー

(4) 三省堂書店 アトレ上野店の特設コーナー開設

三省堂書店 アトレ上野店では2025年1月31日(金)〜2月28日(金)にリサとガスパール特設コーナーを設けます。

特設コーナーの対象商品、『リサとガスパール』の関連書籍を購入のお客様にオリジナルの特典ペーパー(全3種、いずれか1枚)がプレゼントされます。

※1,000円(税込)以上購入ごとに1枚プレゼント

※特典は無くなり次第終了となります。

三省堂書店 アトレ上野店 特典ペーパー(全3種)

(5) オリジナルステッカーのプレゼント

アトレ上野、エキュート上野、シュガーバターの木JR上野店の各対象店舗で購入条件を達成されたお客様へオリジナルステッカーがプレゼントされます。

※賞品は無くなり次第終了となります。

またステッカーの引換条件は場所により異なります。

オリジナルステッカー画像

