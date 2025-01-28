¡ÖµÎ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅìµþÅÔ¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖµÎ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖµÎ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê3Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖµÎ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ì¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëµÎÃÏ°è¡£
½»ÂðÃÏ¤¬¹¤¬¤ëÂæÃÏ¤È¡¢ÇÀÃÏ¤È½»Âð¤¬º®ºß¤¹¤ëÂ¿ËàÀî±è¤¤¤ÎÊ¿ÃÏ¤«¤é¤Ê¤ê¡¢µ®½Å¤ÊÍ¯¿å¤ä¿¢Êª¡¢¼ùÎÓÃÏ¤¬¹¤¬¤ëÎÐ¤È¿å¤¬Ë¤«¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊµÎÃÏ°è¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤äÀ¤ÅÄÃ«Èþ½Ñ´Û¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ½ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ°é¤äÊ¸²½¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÃÏÌ¾¼Åµ¡Ù
¡¦¡ØÀ¤ÅÄÃ«¶è¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô