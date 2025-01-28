¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤È¶áÂçÀ¸¤¬¡ÈÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡É¤ÇÌ£ÊÑÄó°Æ¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¤È³Ø¿©¤Ç¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
¥¯¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ö¥Í¥¹¥ì¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¿©À¸³è¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤È¶áµ¦Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô×¢ÅÄ¾Ï¸÷¥¼¥ß¤¬¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éÌó10¤«·î´Ö¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÆü¾ïÅª¿©½¬´·¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤È¿©À¸³è¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©ÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1·î20Æü¤Ë¶áµ¦Âç³ØÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤ÇÊó¹ð²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é¡Ö¥Í¥¹¥ì¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¿©ÉÊ¡¦ÎÁÍý¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÁÍýËÜÍè¤ÎÌ£¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ZÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë×¢ÅÄ¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸27Ì¾¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¡×¡Ö¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¡×¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¡×¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿©ºà¤äÎÁÍý¡×¤Î£´¤Ä¤Î¿©¥·¡¼¥ó¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤ò¤·¤¿657¿©¤ÎÎÁÍý¤ä¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»î¿©¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ä´ººÀß·×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¡¢³ØÀ¸¤ÎÆü¾ï¿©¤äÓÏ¹¥¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI¤Ç¡Ö¥Í¥¹¥ì ¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤ÎÁÍý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÍ½Â¬¤·¡¢¼Â¿©¥Ç¡¼¥¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÉÌ£¤ä¶ì¼ê¤Ê¿©ºà¤Î´ËÏÂ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·³ØÀ¸¤ÎÌ£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢ZÀ¤Âå¤Î¿·¤·¤¤¿©¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³ØÀ¸¤¬¼Â¿©¤·¤Æ´«¤á¤ë¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¡Ö´Ú¹ñÎÁÍý¡×¡Ö¤¦¤É¤ó¡×
¤½¤Î·ë²Ì¡¢657¼ïÎà¤ÎÎÁÍý¤ò¼Â¿©¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¡Ö´Ú¹ñÎÁÍý¡×¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤Î£´¤Ä¡£
¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¤Ï¡Ö¥Í¥¹¥ì ¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¡£ÌîºÚÀÝ¼è¤òÂ¥¤·¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿©»ö¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È¤¤¤¦¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿æ¤Ç¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¤òºî¤Ã¤Æ1½µ´Ö¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ë°¤¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¾¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¤Ç¤ÏÉ÷Ì£¤ò¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ë¤·¡¢³ØÀ¸¤«¤é¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´Ú¹ñÎÁÍý¡×¤Ï¿É¤µ¤ò¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¤Î½Ð½Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿·Ð±Ä³ØÉô4Ç¯¤ÎÀ¾ÅÄÌîÇµ²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸ÎÁÍý¤ò·«¤êÊÖ¤·¿©¤Ù¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¿©À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä±ÉÍÜ²Á¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
AI¤¬´«¤á¤ë¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Öºú¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡×¡Ö¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥½¥Æ¡¼¡×¡Ö¾Æ¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡×¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¡×
°ìÊý¡¢AI¤¬´«¤á¤ë¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡Öºú¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡×¡Ö¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥½¥Æ¡¼¡×¡Ö¾Æ¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡×¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¤¬Æ±Âç³Ø¤Î¿©Æ²¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤¬¡ÖÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1·î20Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±½ê¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¤ÈÌó3000ËÜ¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÀßÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
20Æü¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ÇÆ±³ØÉô4Ç¯¤Î»³²¬Í®·î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÏÂÉ÷½Ð½Á¤È¡È¥Í¥¹¥ì ¥Ö¥é¥¤¥È¡É¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤¦¤É¤ó¤Ë¡ÈÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡É¤¹¤ëÄó°Æ¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¥Ï¥ó¥¯¥¹¤µ¤ó¡¢·Ð±Ä³ØÉô¤Î»³²¬¤µ¤ó¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¡¢×¢ÅÄ¶µ¼ø
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ°ûÎÁ»ö¶ÈËÜÉô¤Î¥Ï¥ó¥¯¥¹¹áÎ¤¥·¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤Î×¢ÅÄ¥¼¥ß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ç¤Ê¤Í¤é¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ØÀ¸»ëÅÀ¤Ç¡ÈÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡É¤ò³èÍÑ¤·¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³èÍÑ¾ìÌÌ¤Î³«Âó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÈÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡É¤Ï¡¢µíÆý¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤äÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤Î¿Í¤Ë¤â¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¿©ÉÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤âÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡É¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¼Ô¤¬½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ÎÁÍý¤ò·«¤êÊÖ¤·¿©¤Ù¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Î¿©À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÈÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡É¤ÇÌ£¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¿©»ö¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¼¥ß¤òÃ´Åö¤¹¤ë¶áµ¦Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¤Î×¢ÅÄ¾Ï¸÷¶µ¼ø¤Ï¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¡Ö³ØÀ¸¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢27¿Í¤ÎÄ´ºº¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ï¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¡ÈÄÉ¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¡É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÍøÍÑ¼Ô¤¬¹©É×¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£27¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£