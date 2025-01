【レゴアート Vincent van Gogh<ひまわり>】先行予約:1月28日17時~ 開始一般販売:3月1日 予定価格:28,980円

レゴジャパンは、「大人レゴ」シリーズより「レゴアート Vincent van Gogh<ひまわり>」を発売する。価格は28,980円。1月28日17時より先行予約が開始され、一般販売は3月1日から行なわれる。

本セットは、アムステルダムにあるゴッホ美術館の協力のもと、ゴッホがフランスのアルルに滞在していた1889年当時に描いた名画「ひまわり」をレゴブロックで3Dアートとして再現したもの。

2,615ピースから構成される本セットは、作品が持つひまわりの鮮やかな色彩や光と影の表現にインスピレーションを受けながら、細部にわたり、何層にもレゴブロックを重ねることで名画を表現している。

また、本セットを組み立てている間は、ゴッホ美術館と共同で制作したシニアキュレーターのニエンケ・バッカーとレゴデザイナーのステイン・オムが出演するポッドキャストを聴きながら、名画誕生の経緯や本セットのデザイン過程などのストーリーを楽しむこともできる(英語対応)。

さらに、本セットには、花びらの角度を調節できる16本のひまわりやゴッホのサイン入りタイル、取り外し可能なフレーム、壁掛けに対応したハンガーフックが付属しており、組み立てた後は名画を部屋に飾ることができる。

花びらが調整できるひまわりで自分好みのアレンジも可能に

ゴッホのサイン入りタイル付き

ゴッホ美術館と共同制作したポッドキャストも視聴可能

「レゴアート Vincent van Gogh<ひまわり>」

発売日:3月1日(土)

希望小売価格:28,980円

製品番号:31215

対象年齢:18歳以上

ピース数:2,615個

サイズ(完成時):約54x41x5cm(高さ×幅×奥行)

【レゴグループ デザイナー Stijn Oom(ステイン・オム)氏のコメント】

世界で最も有名な絵画のひとつ「ひまわり」をレゴブロックで再現できたことは夢のようです。ゴッホ美術館や専門家と緊密に協力し、細部まで掘り下げて、原画の3Dバージョンを丹念に作り上げました。最も困難かつ重要な点のひとつは、絵画の非対称でありながらバランスのとれた構図を保ちつつ、インパスト技法をレゴブロックで再現することでした。私たちがゴッホの傑作に命を吹き込むことを楽しんだのと同じように、ファンの皆さんにもこの作品の組み立てを楽しんでもらいたいと思っています。

【ゴッホ美術館 マネージング ディレクター Rob Groot(ロブ・グルート)氏のコメント】

当美術館の常設展示で最も愛されている絵画のひとつがレゴセットになったことにとても興奮しています。レゴグループと当美術館の専門家たちが細部にまでこだわり、原画に敬意を払いながら協力して本セットを作り上げたことを素晴らしく思います。このレゴセットによりフィンセント・ファン・ゴッホの芸術と人生の物語に新たな人々を惹きつけ、魅了することを願っています。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2025 The LEGO Group.