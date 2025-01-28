¡ÖÊì»Ò²ÈÄí¡×¤Ç°é¤Á¡¢Æð¼°Ìîµå¤ÇÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡Ä¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤«¤é½é¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¹Åç¥«¡¼¥×¤ÎÌ¾Åê¼êÈëÏÃ
¡¡2·î1Æü¤«¤é¥×¥íÌîµå½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬ÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ëÎã¤âÂ¿¤¤¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤â¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2004Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¡¢¶áÅ´¤È¹çÊ»¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î2·î¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸å¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¿¿Í¤ï¤«¤ë¡©¡¡¥×¥íÌîµå´ÆÆÄÊÌ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡²ó¿ôBEST10¥é¥ó¥¥ó¥°
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Îµå³¦Æþ¤ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È
¡¡¤½¤ÎÃË¤ÎÌ¾¤Ï¡¢ÂçÌîË¡£1972Ç¯¡¢½Ð±À¾¦2Ç¯½©¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌî¤Ï¡¢µå¤ÏÂ®¤¯¤Æ¤âÀ©µå¤ËÆñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÍÞ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÎÏ¤ó¤Ç»Íµå¤òÏ¢È¯¡£¶ì¤·Ê¶¤ì¤ËÅê¤²¤¿¹¥µå¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢3Ç¯½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÁªÈ´½Ð¾ì¹»¤Î¾¾¹¾¾¦¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¸©Æâ¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¡¢¼ç¾¡¢3ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢1²óÀï¤Ç¼ÂÎÏ¤¬¤Û¤Ü¸ß³Ñ¤Î°ÂÍè¤Ë2ÂÐ3¤ÈÀËÇÔ¡£2ÂÐ1¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿Ä¾¸å¤Î6²óÎ¢¡¢2»à¤«¤éÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ßÄ²¤¬¼å¤¤ÂÎ¼Á¤ÎÂçÌî¤Ï¡¢²Æ¤Ï¿©ÍßÉÔ¿¶¤«¤éÂÎ½Å¤¬·ã¸º¤·¡¢Ê¢¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï7»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÌî¤Ï¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¨¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÌîµå¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë·ø¼Â¤Ê¿¦¾ì¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦ÃÏ¸µ¤Î½Ð±À¿®ÍÑÁÈ¹ç¤Ë½¢¿¦¡£Áë¸ý¶ÈÌ³¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç³°²ó¤ê¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æð¼°ÌîµåÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´¹ñ¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢ºß¿¦Ãæ¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¡£ÂçÌî¤â¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Î1976Ç¯½©¡¢1³ØÇ¯²¼¤Ç¡¢Ê¿ÅÄ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ÀÄ±À¸÷É×¤¬Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æºå¿À¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÆþÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ±À¤È¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤«Åê¤²¹ç¤¤¡¢¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¹â¹»»þÂå¤â¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÊì»Ò²ÈÄí¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢ÃÏ¸µ¤Î½Ð±À¹â¤¬½©¤ÎÃæ¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ç½Ð±À¿®ÍÑÁÈ¹ç¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Åµå¤ò°®¤Ã¤¿ÂçÌî¤Ï¡¢5²ó¤ò1°ÂÂÇ13Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¥×¥í¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î»×¤¤¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍâ1977Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¸å¤Ë¤â¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½Ð±À»Ô¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¡¢¹Åç¤Î»³ËÜ°ìµÁÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÈÁ°Ç¯20¾¡¤òµó¤²¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÓÃ«¸øÆóÏº¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿ÂçÌî¤Ï¡¢Ìîµå¶µ¼¼½ªÎ»¸å¤Î¿©»ö²ñ¤Ç2¿Í¤«¤é¥×¥í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¥×¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹â¹»1Ç¯¤Î¤È¤¤ÎÃ«ËÜÉðÂ§´ÆÆÄ¤¬»³ËÜ¥³¡¼¥Á¤ÎË¡À¯Âç»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈË¡Âç¥ë¡¼¥È¡É¤Ç¥×¥íÆþ¤ê´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î2·î²¼½Ü¤ËÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àã¤Îµ¨Àá¤ÇÎý½¬¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢ÂçÌî¤ÏÍ§¿Í¤ä¹â¹»»þÂå¤ÎÌîµåÉô¤Î¸åÇÚ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢Àã¤«¤¤ò¤·¤¿Ãæ³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç±óÅê¡¢²°º¬ÉÕ¤¤ÎÁêËÐ¾ì¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÅêµåÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡
¡¡¼õ¸³¤òÁ°¤ËÌîµåÉô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¾å»Ê¤Ë¼É½¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿È¤Î¿¶¤êÊý¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¾å»Ê¤Ï¡Ö1½µ´Ö¤ÎµÙ¤ß¤ò¤¢¤²¤ë¤«¤é¡¢µÙ²Ë´ê¤ò½Ð¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼É½¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Æ¥¹¥È¤Ï2·î²¼½Ü¤Ë¹Åç2·³¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦¸â¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌîºêÂÙ°ì2·³´ÆÆÄ¡¢ÌÚÄí¶µ¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î²¼¡¢Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÌÚÄí¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢ÂçÌî¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¾¡¡Ê¹â¹»»þÂå¤ÏÉãÊý¤Î¾¡À«¡Ë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È»×¤¤Åö¤¿¤Ã¤¿¡£Åçº¬¤Ï½àÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¡×¡Ê¸åÆ£Àµ¼£Ãø¡¡¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¿¨¼ê¤¬Æ°¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ÎÂÎ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÊì»Ò²ÈÄí¤Ç½Ð±À¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¼ê¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢µå°Ò¤âÁý¤·¡¢Âç¤¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌî¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È·¡¤ê½Ð¤·Êª¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤·¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤ÇÀ®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾Íè¤ò°Æ¤¸¤¿ÌÚÄí¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢ºÎÍÑ¤ÎÊý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¬¡×¤È¹ð¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤ªÁ°¤µ¤ó¡¢¿®ÍÑÁÈ¹ç¤Ç¶â¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿Êë¤é¤·¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈºÆ¹Í¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï¡¢ºÇ½ª°Õ»×³ÎÇ§¤Ë¤âÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÌ´¤ÎÂè°ìÌÜÉ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¤½¤Î¸å¤Î¼«¿®¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÃÀÞ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤ÎÆü¤Î´¶·ã¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤ÇÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢Ì´¤Ï½é¤á¤Æ¡Ø¤¿¤À¤ÎÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¼«Ãø¡ØÁ´ÎÏÅêµå¡¡²æ¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤·¡ÙÊõÅçÊ¸¸Ë¡Ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é22Ç¯´Ö¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÄÌ»»148¾¡¡¢138¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¡¢1998Ç¯9·î27Æü¤Î²£ÉÍÀï¤Ç¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î°§»¢¤Ç¡¢¡Ö²æ¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤·¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2013Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È³°ÆþÃÄ¤Î¥Æ¥¹¥ÈÀ¸½Ð¿È¤Ç¤ÏNPB»Ë¾å½é¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È³°ÆþÃÄ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°éÀ®Áª¼êÏÈ¤â¤¢¤ë¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¿·¿Í¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ê¤ÉNPBÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌîµå´Ä¶¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£¤â¤É¤³¤«¤Ë¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸¶ÀÐ¡É¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¡ÈÂè2¤ÎÂçÌî¡É¤òÇ¾Î¢¤ËÉÁ¤¡¢¥í¥Þ¥ó¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
µ×ÊÝÅÄÎ¶Íº¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÃÏÊý»æ¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÌîµå¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹Í»¡¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô