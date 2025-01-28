ÀÄÌÚÀë¿Æ¤â¶Ã¤¤Î¼èºà¿Ø¤ÎÂ¿¤µ¤ÎÃæ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬·ÀÌó¹¹²þ¡¡¡È¥Û¥Æ¥ëÂå¤ÎÊÉ¡É°ú¤¾å¤²¤òÍ×µá¡¡ÀÄÌÚ»á¤«¤é¸·¤·¤¤É¾²Á¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï28Æü¡¢µåÃÄ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
24Ç¯12·î¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ï·ÀÌó¹¹²þ¤Î¤¿¤áµåÃÄ»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¥Ï¥¦Áã¡×¤Î±Ä¶È½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤Í¹Á÷¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢Éô²°¤ËÆþ¤ì¤º¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤¢¤ï¤Æ¤ó¤Ü¤¦¤Î¤µ¤ó¤¿¤¯¤í¡¼¤¹¡Ù¤¸¤ç¤¦¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤¸¤«¤¤¤Ï¤¼¤Ò¤¢¤ª¤GM¤Û¤µ¤È¤Ï¤Ê¤·¤¢¤¤¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤Ä¤Ð¶åÏº¡£º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¡¢ÀÄÌÚÀë¿ÆGMÆÃÊÌÊäº´¤âÆ±ÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Èµ¼Ô¤Î¿Í¿ô¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢
¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ï¡ÈÇ¯Êð6Ëü±ß¡¢¥ä¥¯¥ë¥È1000°û¤ßÊüÂê¡É¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚ»á¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤ª¤GM¤Û¤µ¤È¤Ï¤µ¤¯¤Í¤ó¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¿¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¤È¤³¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¤¤ª¤¦¤«¤È¤â¤Þ¤è¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤±¤¤¤¨¤¤¤·¤ã¤È¤·¤Æ¤Î¤¤¤Á¤á¤ó¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤à¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Ð¶åÏº¤Îºòµ¨¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÄÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¤°¤é¤¤¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤Ä¤á¤¢¤È¤ò¤Î¤³¤·¤¿¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤Î¹âÆ¤ËÈ¼¤¦±óÀ¬Èñ¤Î°ú¤¾å¤²¤òÍ×µá¡£ÀÄÌÚ»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡£(¾å¤Ë)¤«¤±¤¢¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê²óÅú¤ò¤â¤é¤¤¡¢Ìµ»ö·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£