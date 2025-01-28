¸øÌÀÅÞ¡¡ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿½é²ñ¹ç¡¡Í¿ÅÞ¶¨µÄÁ°¤ËÅÞÆâ¤Î¹Í¤¨¤Þ¤È¤á¤ë
¸øÌÀÅÞ¤Ï28Æü¸áÁ°¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÞ¤Îºî¶È¥Á¡¼¥à¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£
ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÅÞ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¸«¤ò¸Ç¤á¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÍ¿ÅÞ¶¨µÄ¤ÎÁ°¤ËÅÞÆâ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ç¤ÏÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿³ÆÅÞ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢É×ÉØ¤¬ÊÌ¤ÎÀ©¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»Ò¤É¤â¤Î»á¤Î·è¤áÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£»á¤ÏºòÇ¯¤è¤êÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤Ë»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀÐÇË¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ
¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î¼ÂÌ³¼Ô´Ö¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤òÃæ¿´¤ËÈ¿ÂÐÏÀ¤¬º¬¶¯¤¤¡£