ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢·ÝÎò50¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¿·¤·¤¤²ÎÀ¼¡¡¡È¥Ç¥£¥¹¥³¥¯¥¤ー¥ó¡É¤Îµ¢´Ô¤Î´¿¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿Ìë
¡¡ºòÇ¯5·î25Æü¤Ë·ÝÎò50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡£Èà½÷¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µー¥È¡ØYUKO ASANO 50th ANNIVERSARY SHOW¡ÖKANSYA¡×¡Ù¤¬º£Ç¯1·î18Æü¤ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³ SPACE14¤Ç¤ÎÃëÌë¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢1·î26Æü¤ËÅìµþ¡¦I¡ÇM A SHOW¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï²Î¼ê¡£²»³Ú°¦¹¥²È¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Î¤Û¤«¡¢¿·¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢·ÝÎò50Ç¯¡ª¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþµÓºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤âÈäÏª¡Ë
¡¡¥³¥ó¥µー¥ÈËÜÈÖÁ°¤ËÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢»°ÂðÍµ»Ê¤¬ºî»ì¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Þ¥ó¥Ü¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é·Ú²÷¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢²ÎÀ¼¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¶Á¤«¤»¤ë»Ñ¤¬¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Þ¥ó¥Ü¡×¤Î¸å¤Ï¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ýー¥º¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÌµ¹¤¤Ê¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê»Ñ¤¬¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö1974Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î5·î¤Ç´Ý50Ç¯¡£1985Ç¯¤ËºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£25ºÐ¤Î»þ¤ËÇÐÍ¥°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼Çµï¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁÇ¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡×――µ¼Ô¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Î¤Ê¤«¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤Î¼ç»Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢»°Âð¤¬¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Þ¥ó¥Ü¡×¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢»°ÂðÍµ»Ê¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç´ØÀ¾¤Î¾Ð¤¤¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»°Âð¤µ¤ó¤ÎÅìµþ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾Ð¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ØÇ®³¤¸ÞÏº°ìºÂ¤Î¤ª¼Çµï¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬13Ç¯Á°¡£¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇNHK¤Î³Ú²°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢Ç°´ê³ð¤Ã¤Æ2²ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø»°ÂðÍµ»Ê ¥µ¥ó¥Çー¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¿·¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¡¢»°Âð¤Ï²÷Âú¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯ÍÙ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Þ¥ó¥Ü¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈà½÷¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£»°ÂðÛ©¤¯¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¡ÈÀõÌî¤æ¤¦»ÒÈÇ¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤¡É¡£¡Ö»°Âð¤µ¤ó¤¬50Ç¯´Ö¤Î»ä¤Î»Å»ö¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿¼¤¤°¦Ãå¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢²ÖÂ«¤òÂ£Äè¡£¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Þ¥ó¥Ü¡×¤È¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¤ÎºîÊÔ¶Ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÂçºêÀ»Æó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤Ë¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»°Âð¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¼ê»æ¤òÂåÆÉ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡Ö¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ëº¢¤Ë»²¾å¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄ¾¸å¤ËÉñÂæÂµ¤«¤é»°Âð¤¬ÆÍÁ³¤Õ¤é¤ê¤ÈÅÐ¾ì¡£·×²èÄÌ¤ê¡¢ÂçÀ®¸ù¤Î¤ª½Ë¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª²Ö¤Î¿ô¡¢Ç¯Îð¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿ÀõÌî¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÇ¯Îð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£50¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ50ËÜ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿»°Âð¡£¥æー¥â¥¢¤¬¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤ËÞú¤à¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¤Ê¤ª¡¢ÀõÌî¤Ï»°Âð¤ÎÊÒÏÓ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¾®ÁÒµ×´²¤ÎÀ¸ÃÂ70Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¡Ø¾®ÁÒµ×´² À¸ÃÂ70Ç¯µÇ° ¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö ¥¶¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á3 ¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À～ You ain't heard nothin' yet ～¡Ù¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢Åìµþ¸ø±é¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖTSOP (The Sound of Philadelphia)¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¹¥êー¡¦¥Ç¥£¥°¥êー¥º¤¬²Î¤¦¡Ö¥½¥¦¥ë¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¥Æー¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡£È¼ÁÕ¤ò²ñÅÄÉÒ¼ù¡ÊGt¡Ë¡¢¸¶ÅÄÃ£Ìé¡ÊPf¡Ë¡¢¶âÆî´ò¡ÊKey¡Ë¡¢¶â»³Å°¡ÊSax¡Ë¡¢¼ÆÅÄÍº»°¡ÊBa¡Ë¡¢Á¾º¬Ì¤±§»Ê¡ÊDr¡Ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥³ー¥é¥¹¤òÌ³¤á¤ëAMAZONS¤ÎÀÆÆ£µ×Èþ¡¦ÂçÂìÍµ»Ò¡¦µÈÀîÃÒ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¿ô¡¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Íー¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥é¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿AMAZONS¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹³¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬µ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÀõÌî¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿Ç®µ¤¡£µÒÀÊ¸åÊý¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤Æ¸½¤ï¤ì¡¢ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¾å¤¬¤Ã¤¿Èà½÷¤ò´¿À¼¤¬Êñ¤ó¤À¡£¥É¥Ê¡¦¥µ¥Þー¤Î¶Ê¤Î¥«¥Ðー¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¡£Ì¾¶Ê¥«¥Ðー¤Î2Ï¢È¯¤¬¡¢¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¿´¤òÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö1970Ç¯Âå¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³¥Öー¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢ÅûÈþµþÊ¿ÀèÀ¸¤Ï¡È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇDr. ¥É¥é¥´¥ó¡õ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÏÂÀ½¥Ç¥£¥¹¥³¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡È¥Ç¥£¥¹¥³¥¯¥¤ー¥ó¡É¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»ä¤ÏÅûÈþÀèÀ¸¤Î¶Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15¡¢16ºÐ¤Îº¢¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡£¥Ù¥¹¥È10¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×――Ìó50Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤«¤éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ç¥£¥¹¥³»°Éôºî¡É¡£¡Ö¥»¥¯¥·ー¡¦¥Ð¥¹¡¦¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¼êÇï»Ò¤¬¶Á¤¯¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥¿¥¯¥·ー¡×¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê»þÂå¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£Á´ÎÏ¤Î²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬¡¢1970Ç¯Âå¤òºÌ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥³²ÎÍØ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ëµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Î¼ê»þÂå¤ò°ìµ¤¤Ë¤¿¤É¤ë5¶Ê¡¢¡ÖÀõÌî¤æ¤¦»Ò ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ò¥Ã¥È¡×¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸÷¤òÈ¿¼Í¤µ¤»¤Æ¥¥é¥¥éµ±¤¯¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤òÃåÍÑ¤·¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡Ö¤È¤Ó¤À¤»½éÎø¡×¤Ï¡¢1974Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡£Åö»þ¤ÎÈà½÷¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ï¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤À¤Ã¤¿¡£2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡ÖÎø¤Ï¥À¥ó¡¦¥À¥ó¡×¡¢1975Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡×¡¢1981Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡Öµ¤Ê¬¤Ï¥¢¥«¥×¥ë¥³¡×¡Ä¡ÄÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¶ÊÄ´¤¬²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ°À×¤òÄÉÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£1981Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥Á¥Î ¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡×¤Ç¤ÏË¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ê¡¢¤ª¤ª¤¿¤±¤³¤¦¤¤¤Á¡¢À¾³¤·òÆóÏº¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ÆË¹»Ò¤òÃ¦¤¤¤À½Ö´Ö¤ËÎí¤ìÍî¤Á¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬ÍÅ±ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹»³¤«¤è»Ò¤Î¶Ê¡Ö²Æì¥µ¥ó¥Ð¡×¤ò²Î¤¦Á°¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¥ê¥êー¥¹Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£1980Ç¯¤Ë¤³¤Î¶Ê¤Î¥«¥Ðー¤·¤¿ºÝ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬AMAZONS¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÁ°¤ÎÀÆÆ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿Æ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢AMAZONS¤È¶Á¤«¤»¤¿²ÎÀ¼¤Ï³è¤³è¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²Æì¥µ¥ó¥Ð¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢AMAZONS¤Î¥³ー¥Êー¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥¹¥Æー¥¸¤ÎÁ°Êý¤Ç3¿Í¤¬ÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥êー¡¦¥Ç¥£¥°¥êー¥º¤Î¡Ö¤Ë¤¬¤¤ÎÞ¡×¡£Â³¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿¡ÖWhen Will I See You Again¡×¤â¥¹¥êー¡¦¥Ç¥£¥°¥êー¥º¤Î¥«¥Ðー¤À¡£ÅÓÃæ¤ÇÀõÌî¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¡È¥Õ¥©ー¡¦¥Ç¥£¥°¥êー¥º¡É¤È¤·¤Æ¶Á¤«¤»¤¿¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡£AMAZONS¤Î¥³ー¥é¥¹¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ÏÀõÌî¤ÎÇ®Ë¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤È¤â¤Ë²Î¤¦¥Ô¥å¥¢¤Ê´î¤Ó¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2003Ç¯¤ËÀõÌî¤¬½Ð±é¤·¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Æ¤ë¤Æ¤ë²ÈÂ²¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ë¤·Îé¤Î¾®Àâ¡Ø¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤Î¾È»Ò¤µ¤ó¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¡£ºî»í²ÈŽ¥ºî²ÈÀ¸³è50¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ê¤«¤Ë¤·Îé¤È13¿Í¤Î½÷Í¥¤¿¤Á¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¶Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Ò¤È»þ¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¶»¤ÎÆâ¤ÇÍÉ¤é¤°¿´¾ð¤òÞú¤Þ¤»¤¿²Î¤¬¡¢¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¹¤¬¤ëÊª¸ì¤òË¤«¤Ë¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£±éµ»¤ÎÀ¤³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿É½¸½ÎÏ¤âÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡²Î¤¤½ª¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ö»ä¤Î¤Ê¤«¤ÇÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Î¿ô¡¹¤ò»ü¤·¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£²¼ÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤ÎºÝ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÏ²¼¤Ç°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤¬Æ±¤¤Ç¯¤Î¶¦±é¼Ô¡¢ÀõÌî²¹»Ò¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà½÷¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£ÊþÍ§¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¤»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¡£°ì½ï¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Ãç´Ö¡£¤À¤«¤é¸µµ¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÃ»¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤«¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×――¤³¤ÎMC¤ò·Ð¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥È¥·¥¡õ¥ª¥á¥¬¥È¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡×¤Ï¡¢¡ØÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë´ÑµÒ¤Ï¡¢Ä°¤¤Ê¤¬¤é¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²½¾ÑÉÊ¤Î²Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¬ー¥ë¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹ºî¶Ê¤Î¡Ö¥µ¥Þー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤ËÂ³¤¡¢1985Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿²Î¼ê»þÂå¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÎBÌÌ¡ÖREZA¡×¤âÈäÏª¡£¾ðÇ®Åª¤Ê¥é¥Æ¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ÎÄ¾Á°¤Ë·Þ¤¨¤¿¾®µÙ»ß¤Ç¤Ï¡¢¡ÈºÂÄ¹¡É¤È¸Æ¤ó¤ÇÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°ÂðÍµ»Ê¤¬ºî»ì¤ò¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Þ¥ó¥Ü¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥¦ー¥Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿·ý¤ò·Ç¤²¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÎý½¬¤ò·Ð¤Æ¶Ê¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥àー¥É¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿²ñ¾ìÆâ¡£¤ª¤ª¤¿¤±¡õÀ¾³¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢ÌöÆ°¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Ü¤Î¥ê¥º¥à¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡£ÍÙ¤ë´ÑµÒ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀõÌî¤Ï¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç±üÁí¼èÄù¡¢Âí»³¤Ë¤´¤¶¤ê¤Þ¤¹¡×――¥¢¥ó¥³ー¥ë¤òµá¤á¤ë¼êÇï»Ò¤Ë±þ¤¨¤ÆÈà½÷¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¤ÎÂí»³¤¬Øá°Í¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¥Ô¥ê¥ê¤È¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃåÊª¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÉñÂæ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹â¤¤¤Î¤ÇÃ¦¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤Î»Ñ¤Ç¸½¤·¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¤Þ¤¿²Î¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÂç¤ÎÇï¼ê¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤«¤é²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¤¬¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÑÛ¡¹¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤äÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿50Ç¯¤Îµ°À×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ºî»ì¤ò¤·¤¿»°Âð¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¡ÈÀõÌî¤æ¤¦»ÒÈÇ¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤¡É¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¤¤½ª¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¡¢¤ª¤ª¤¿¤±¡õÀ¾³¤¡¢AMAZONS¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö»ä¤ÎÊõÊª¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤òÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ½ª±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØYUKO ASANO 50th ANNIVERSARY SHOW¡ÖKANSYA¡×¡ÙÅìµþ¸ø±é¡£¶»ÂÇ¤¿¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÅÄÃæÂç¡Ë