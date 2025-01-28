Âç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦½Ð±é¡ÖÅ´·ý¡×¤ÎÁÇ´é¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÍ¥¤·¤¤¤ª´é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÅ´·ý¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¡ÄËÜÅö¡¢¹¥¤¡×
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Å´·ý¤Îà¥á¥¤¥¯¤ÎÌµ¤¤ÁÇ´éá¤¬Åê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¡Ö¡À¤³¤ó¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤À¡ª¡¿¡¡Å´·ý¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡¢µÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤µ¤ó¤È¡¡ã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡¢À¾Â¼¤Þ¤µÉ§¤µ¤ó¤È¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÅ´·ý¥á¥¤¥¯¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÌµ¤¤ã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØÌò¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î2Ëç¤Î»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÍ¥¤·¤¤¤ª´é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÅ´·ý¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¡ÄËÜÅö¡¢¹¥¤¡×¡ÖÅ´·ý¤µ¤ó¤Î´é¤ò½é¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇ´é¤ò¸«¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÅ´·ý¥á¥¤¥¯¤Î¤È¤¤Ï³°¹ñ¤ÎÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å´·ý¤Ï¡¢Èþ¿Í³¨¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»ÕŽ¥ã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£