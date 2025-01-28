¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡Ö¹ÃÈå¤Î·ê¡×¡¡ÃÓÅÄ¿Æ¶½¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃíÌÜÅÀ
¡¡2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¬´Ö¶á¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆüËÜ°ì¤ÏÆ¨¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤Î·ê¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë°ìÊý¡¢¥¥ã¥ó¥×Á°È¾¤ÎÄ´À°¤ò°ìÇ¤¤¹¤ë¡ÖSÁÈ¡×¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òºå¿À¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Ê¤É¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÃÓÅÄ¿Æ¶½»á¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¼è¤êÆ¨¤·¤¿¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ó¥×¤È¤Ê¤ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë½õ¸À¤·¡¢Êä¶¯¤Ê¤É¤Ë¤â·È¤ï¤ë¾ëÅç¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤È¤È¤â¤ËµðÂçÀïÎÏ¤ò¤É¤¦²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈå¤Î·ê¤ò¤¤¤«¤ËËä¤á¤ë¤«¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç²¿ÅÙ¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤äÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¡£¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÊá¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Êá¼ê¤Ï¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤ÆÅê¼ê¤Îµå¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤¬»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìî¼ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¡¢Åê¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î´ÆÆÄ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Ï51»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿³¤Ìî¡¢2·³¤ÇÊá¼ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÃ«Àî¸¶¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÏÊÕ¤é¼ã¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÉâÄÀ¤Î¸°¤ò°®¤ë¡£
¡¡½àÈ÷´ü´Ö¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤â¥·¥Ó¥¢¤Ê¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÂç¤¤¤¤Î¤Ï¾ëÅçCBO¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾Êá¼ê¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÎ©¾ì¤Ë½¢¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤âÁª¼ê¤Ë¤â¿´¶¯¤¤¡£¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎCBO½¢Ç¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¾ëÅçCBO¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¡£Äà¤ê¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤â¸¼¿Í¤Ï¤À¤·¤Ç¡¢Ìîµå°Ê³°¤Î¡Ö°ú¤½Ð¤·¡×¤âÂ¿¤¤¡£ÎÏ¤¬½Ð¤ëÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÀÆ»¤òÎã¤Ë½Ð¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤¿µ»ö¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½ÀÆ»·Ð¸³¼Ô¤Î»ä¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂî±Û¤·¤¿´¶³Ð¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÀèÈ¯Áè¤¤¤Ï¸«¤â¤Î
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀÐÀî¤¬FA°ÜÀÒ¤ÇÈ´¤±¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÀ°È÷¤À¡£ºòµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é5Ï¢Àï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï6Ï¢Àï¤âÂ¿¤¤¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤¿¤á¤ËÀèÈ¯¤Ï7Ëç¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤Ð8Ëç¤ÏÍß¤·¤¤¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤á¤É¤¬Î©¤Æ¤Ð¡¢º£µ¨¤âÍ¥°Ì¤ËÀï¤¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Í¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤ËÂ³¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£¿·²ÃÆþ¤Î¾åÂô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç´Ø¤äÂçÄÅ¡¢ºòµ¨¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿ÅìÉÍ¤â¤¤¤ë¡£DeNA¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÉÍ¸ý¡¢¾åÃãÃ«¤Î¡Ö¥É¥é1¥³¥ó¥Ó¡×¤â¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¼ã¼ê¤Î¾¾ËÜÀ²¡¢Á°ÅÄ½ã¡¢Á°ÅÄÍª¤é¤â²Ã¤ï¤ëÁè¤¤¤Ï¸«¤â¤Î¤À¡£
¡¡¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¦Ìî¼ê¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Ë37ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌøÅÄ¤ÎÆ°¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¤±¤¬¤Ç52»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ï¶¯¤¯¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È½Å»ë¤Î½À¤é¤«¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬±¦Íã¤«¤éº¸Íã¤Ë°Ü¤ê¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤É¤ó¤Ê¶ÃÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¡£¤½¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¿¤¤¡£
¡Ö¼ã¼êÈ¯·¡¡×¤Ê¤ë¤«
¡¡¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖSÁÈ¡×¤Ï¼ã¼êÈ¯·¡¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê°Ê³°¤Ç¤ÏÌøÅÄ¡¢¶áÆ£¡¢»³Àî¡¢ÃæÂ¼¡¢º£µÜ¡¢¼þÅì¡¢Í¸¶¡¢¾¾ËÜÍµ¤¬2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó»þ¤ÎµÜºêÆþ¤ê¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹çÎ®¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃæÈ×¤Þ¤ÇÄ´À°¤ò°ìÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¡µðÂçÀïÎÏ¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤òÄ¹¤¯»ØÆ³¤·¤¿4·³¤ÎÂç±Û´ÆÆÄ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ê¥Æ¥ëÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î²ÃÆþ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£Èà¤é¤Ê¤é20ºÐÁ°¸å¤Î¼ã¼ê¤ä°éÀ®Áª¼ê¤ÎÇº¤ß¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÆþÃÄ¼Âà¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¼êÏÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
À¸²Ö,
Êè,
¥À¥¤¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸