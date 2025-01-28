³ØÀ¸¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³¨²è¤äÄ¦¹ï¤Ê¤É149ÅÀÅ¸¼¨¡¡¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½Ã»Âç¤ÎÂ´¶È¡¦½¤Î»À©ºîÅ¸¡¡ÂçÊ¬
¤³¤Î½ÕÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿ÂçÊ¬¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½Ã»´üÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸¤¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³ØÀ¸¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³¨²è¤äÄ¦¹ï¤Ê¤É149ÅÀÅ¸¼¨¡¡¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½Ã»Âç¤ÎÂ´¶È¡¦½¤Î»À©ºîÅ¸¡¡ÂçÊ¬
28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Â´¶È¡¦½¤Î»À©ºîÅ¸¤Ë¤Ï¸©Î©·ÝÊ¸Ã»ÂçÈþ½Ñ²Ê¤Î2Ç¯À¸¤ÈÀì¹¶²ÊÂ¤·ÁÀì¹¶¤Î2Ç¯À¸¤¢¤ï¤»¤Æ107¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³¨²è¤äÄ¦¹ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ149ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¾å²¬Í³²Â¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Î°é¤Ã¤¿²È¤ÎÎ¢Äí¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ²è¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¾ì½ê¤Ø¤Î¶¿½¥¤Î»×¤¤¤¬ÃÈ¿§·Ï¤Î¿§¹ç¤¤¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±àÅÄÍÛºÚ¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¹â¤µ140¥»¥ó¥Á¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¹ø¤«¤±¤¿½÷À¤ÎÄ¦¹ïºîÉÊ¤ÏÈ©¤Î¼Á´¶¤äÃÆÎÏ¤òåÌÌ©¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ´¶È¡¦½¤Î»À©ºîÅ¸¤Ï2·î2Æü¤Þ¤ÇÂçÊ¬»Ô¤Î¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£