ÀÐ¸ÍÍ¡»á¡Ö¼«À©¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÍ¾·×¤ÊÏÃ¤¬Â¿¤¤¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¤ÎÆó¼¡²Ã³²Í¶È¯¼ÁÌä¤äÉÔµ¬Â§È¯¸À¤Ë
ºî²È¤ÎÀÐ¸ÍÍ¡»á¤¬28Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬27Æü¤«¤é28Æü¤ØÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï191ÇÞÂÎ437¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£ÀÐ¸Í»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤Î°ÕÌ£¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬¡Ö¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÅú¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÐ¸Í»á¤Ï¡Ö¶áÇ¯¡¢ÏÃÂê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¥·¥ç¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÏÃÂê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤Î1¤Ä¡£¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¼«Ê¬¤ÇÆ°²è¤ò²ó¤·¤¿¤ê¡¢¼ÁÌä¤¹¤ë»Ñ¤ò¼è¤é¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤È¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Îµ¼Ô¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤òÆ°²è¤Ç²ó¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤âÈô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÀÐ¸Í»á¤ä¡ÖTHE HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀÐÅÄ·ò»á¤¬¥¯¥®¤ò»É¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÐ¸Í»á¤Ï¡Öº£¡¢Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤¢¤êÊý¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½÷À¤Ø¤ÎÆó¼¡²Ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ä¡¢ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿»öÂÖ¤òÍ«Î¸¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î²¼¤Ë¡¢¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤È¶«¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆó¼¡²Ã³²¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤ËÅö¤¿¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤òÍ¶È¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤ËÌäÂê¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÌäÂê¤ÎÂ¿¤¤¤¢¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£ÁáµÞ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«À©¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
²ñ¸«Ãæ¡¢µ¼ÔÆ±»Î¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀÎ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤È¤¦¤È¤¦¤È¼«Àâ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤ê¡¢Ä¹¡¹¤È±éÀâ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤ê¡£ËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Í¾·×¤ÊÏÃ¤¬Â¿¤¤¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤È¸À¤¨¤Ð»ÄÇ°¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£