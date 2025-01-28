¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×ÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥¤¬1·î28Æü¤è¤êÈ¯Çä¿·¤¿¤Ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤ä¡ÈÇ¼ª¼è¼ê¡ÉÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥¤¬ÅÐ¾ì
1·î28Æü ÈÎÇä
²Á³Ê¡§11,880±ß～
¡Ê¢¨ÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄ¦¹ïÎÁ¡Ë¤ÏÊÌÅÓ¡Ë
¡¡°¦ÂëÀ½ºî½ê¡Ê¹©Ë¼Ì¾¾Î¡§UTAKITA¹©Ë¼¡Ë¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥ºÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥¡×¤òÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖUTAKITA¹©Ë¼¡×¤Ë¤Æ1·î28Æü12»þ¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï11,880±ß～¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï2·î28ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥¡£¥²ー¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¢¥¤¥³¥ó¤äÄ´ººÂâ¥Þー¥¯¤òÄ¦¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥¤Ï1000ml¡¢380ml¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¹ñ»ºÅ·Á³ÌÚÌÚÁÈ¤ß¤Çºî¤é¤ì¡¢Àö¾ô¡¦´ÉÍý¤â´ÊÃ±¤ÊÁ´ÌÌ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÑÇ®²¹ÅÙ¤ÏÌó70¡î¤ÇÊÝÎäÀ¡¦ÊÝ²¹ÀÈ´·²¡£
¡¡¶¦ÄÌÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥²ー¥àÆâ¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¥Íー¥àÄ¦¹ï¡×¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡1000ml¸ÂÄêÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Î¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È¥¹¥¿ー¥È¡×¥Þー¥¯Ëô¤Ï¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¡×¥Þー¥¯¤ò¡¢ÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥ÆâÂ¦ÄìÌÌ¤Ø¤ÎÄ¦¹ï¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢380ml¸ÂÄêÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¼è¼ê¤ò¡ÖÇ¼ª¼è¼ê¡×¤ØÊÑ¹¹¤Ç¤¡¢¿Æ»Ø¤òÃÖ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡ÖÆùµå¡×¤ÎÄ¦¹ï¤¬Æþ¤ë¡£
²Á³Ê
¡¦¡ÖÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥1000ml ¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¥¢¥¤¥³¥ó¡×¡§17,380±ß～
¡¦¡ÖÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥1000ml Ä´ººÂâ¥Þー¥¯¡×¡§17,380±ß～
¡¦¡ÖÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥380ml Ä»¤ÎÂâ¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¡§11,880±ß～
¡¦¡ÖÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥380ml À±¤ÎÂâ¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¡§11,880±ß～
¡¦ÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§³Æ2,200±ß
📜ËÜÆü❖²ò¶Ø📜- URAKITA🌲ASHITAKA-WORKS (@urakita) January 28, 2025
¡Ö#¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×ÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥¿·È¯Çä¡ª
¡Ú¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¢¥¤¥³¥ó¤äÄ´ººÂâ¥Þー¥¯¤òÄ¦¹ï🌲¡Û
¼íÍ§¤È #ÌÚÃ®¥¸¥ç¥Ã¥ ¤Ç´¥ÇÕ¡ª
ÆùµåÄ¦¹ïÆþ¤ê¡ÉÇ¼ª¼è¼ê¡É¤â½éÅÐ¾ì😺
¾Ü¤·¤¯¤Ïhttps://t.co/gdsolNZWY9#MHWs #MHWilds
by #URAKITA¹©Ë¼ pic.twitter.com/Wj3hV6N4AN
(C)CAPCOM