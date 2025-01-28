SEVENTEEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â²¡¤·´ó¤»¤ë¡Ä´ÚÎ®¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µー¥ÈÆü¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë´Ú¹ñ»¨²ßÅ¹ ¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡Ø¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡Ù
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¡Öodject nagoya(¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¸Å²°)¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñ»¨²ßÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö´ÚÎ®¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆü¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÍè¤¿½÷ÀµÒ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡Éºî¤ê¤Ë¡Ä¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë´Ú¹ñ»¨²ßÅ¹¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡Ãæ¶è±É3ÃúÌÜ¡¢¡Ö¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥¯¡×¤Î¿¿²£¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ»¨²ßÅ¹¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËþ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°·¤¦¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤ÆÄÁ¤·¤¤¾®Êª¤ä¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
Ìó150¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ä¼êÂÞ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷ÀµÒ¡§
¡Ö¤³¤Î¥¿¥°¤Ë¹¥¤¤Ê¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¥¢ー¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¸¤Ç²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¼¡¡¹¤È¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷ÀµÒ¡§
¡ÖiPod¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ìÌÌ¤ËÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥ïー¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤¤¤Þ¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤³¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥ïー¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÆü¤ÏÂçº®»¨¡Ä¡ÖK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤Ç¿Íµ¤
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËèÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¡×¤À¤±¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¸©³°¡×¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷ÀµÒ¡§
¡ÖÄ¹Ìî¸©¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤ÏÅìµþ¤«¤é¡×
¡Ö²¬»³¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀÐÀî¤«¤é¡×
¹âÃÎ¤«¤éÍè¤¿½÷ÀµÒ¡§
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£SEVENTEEN(¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó)¤Ã¤Æ¤¤¤¦K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡×
ÊÌ¤Î½÷ÀµÒ¡§
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤¬½éÆü¤Ê¤Î¤Ç¡×
¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Î¡¢´Ú¹ñ¤Î13¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖK-POP¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤ä¤ë»þ¤Ï¡¢·ë¹½ÊÂ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¾Á°¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¡¢¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤ËÅ½¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ËÉÕ¤±¤Æ¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Î®¹Ô¤ê¤Î ¡È¿ä¤·³è¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
½÷ÀµÒ¡§
¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ðー¤Î¡ËÌ¾Á°¤ò¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¤Ä¤±¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¿ä¤·¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤¿¥°¥Ã¥ººî¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×
Âçºå¤Ë¤¢¤ë»ÐËåÅ¹¤â¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçº®»¨¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¹ÔÎó¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î´ÚÎ®¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÆü¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¡¢»þÂå¤òÉ½¤·¤¿¡Èº£¥É¥¤Î¹ÔÎó¡É¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯12·î12ÆüÊüÁ÷
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
À¸²Ö,
Êè,
¥À¥¤¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸