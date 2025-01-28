2·î3Æü¡ÖÎ©½Õ¡×°Ê¹ß¤Ëº£µ¨°ìÈÖ¤ÎÂç´¨ÇÈ½±Íè¤«¡¡ÂçÀã¤È´¨¤µ¤¬Ä¹Ãú¾ì
º£Æü28Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶å½£¤Ê¤ÉÀã¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¡£Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é´¨µ¤¤Î±Æ¶ÁÂ³¤¯¡£À¾ÆüËÜ¤ÏÌÀÆü29Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¤âÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤ËÃí°Õ¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤äË½É÷Àã¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢2Æü¤Ï´ØÅì¤ÇÀã¤Î²ÄÇ½À¤â¡£3Æü°Ê¹ß¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÂç´¨ÇÈ¤«¡£
ÌÀÆü29Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÃÏ¤âÀÑÀãÃí°Õ
À¾¤«¤é¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶å½£¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤ÇÀã¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤Ï¶å½£¤«¤éÃæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤É¡¢Àã¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¤â¶¯¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î½ê¤Ç¿¿Åß¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤À¥¸ÍÆâÂ¦¤Ê¤É¤Ç¤âÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÄÌ¤ËÍð¤ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áµ¦¤«¤é´ØÅì¤ÏÆüÃæ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤ä±«¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±è´ß¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂçÀã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë½É÷Àã¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤È¤Ê¤ê¡¢º£Æü¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÀã¤Ë¤è¤ë¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅÚÆü¤ÏÀ¾¤«¤é¹¤¯±«¤äÀã¡¡´ØÅì¤ÇÀã¤Î²ÄÇ½À¤â
30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÎ¦¤ÏÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2·î1Æü¤«¤é2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÚÆü¤ÏÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢»³¤Ç¤ÏÀã¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤ä±«¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Àã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢3Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢º£µ¨°ìÈÖ¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ØÅì°ÊÀ¾¤Ë¡ÖÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½
º£Ç¯¤Ï2·î3Æü¤¬Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡ÖÎ©½Õ¡×¤ÇÎñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îñ¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾å¤Î¿Þ¤Ï¡¢ºòÆü27Æü¤Ëµ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤Äã²¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î3Æü(·î)º¢¤«¤é¡¢¶å½£ËÌÉô¡¢¶å½£ÆîÉô¡¢±âÈþÃÏÊý¡¢²ÆìÃÏÊý¤Ç¡¢2·î4Æü(²Ð)º¢¤«¤é¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñÃÏÊý¤Ç5Æü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¡Ö10Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÄã²¹¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦¡Á»³±¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½
Äã²¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÀã¤Î¾ðÊó¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÆü27Æü¤Ëµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹ßÀãÎÌ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÎ¦¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¢·²ÇÏ¸©ËÌÉô¡¢´ôÉì¸©»³´ÖÉô¡¢¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦¡¢»³±¢¤Ç¤Ï¡¢2·î4Æü(²Ð)º¢¤«¤é¡¢5Æü´Ö¤Î¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¡Ö10Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂçÀã¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¡¢¸òÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤¦¤Á¤ËÈ÷¤¨¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤Ç¤¤ëÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£