Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬³èÆ°·×²è¸¶°Æ¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¼Â¸½¤ËÁ´ÎÏ¡×¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤ÇÄó¼¨¡¡²Æ¤Î»²±¡Áª¡ÖÍ¿ÅÞ¤Î²þÁª²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ò¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï28Æü¡¢¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±Á´ÎÏ¤òÃí¤°¡×¤È¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ³èÆ°·×²è¤Î¸¶°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¤Ç¤Ï2024Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±Á´ÎÏ¤òÃí¤°¡×¤È¶¯Ä´¡£
²Æ¤Î»²±¡Áª¤Î¾¡Íø¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Î¾¡Íø¤òÁ´¤Æ¤ÎÅÞ³èÆ°¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤¿¡£
»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¤Î²þÁª²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÌîÅÞµÄÀÊ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£
½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤è¤ëÉÔ°ÂÄê¤Ê¹ñ²ñ±¿±Ä¤¬Â³¤¯¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¶õÇò¶è¤Ø¤ÎÍÊÎ©¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³èÆ°¤ÈÂÖÀª¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢6·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼óÅÔÁªµó¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÍÊÎ©³ÈÂç¤ÈµÄÀÊÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢À¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë°Ê³°¤ËÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤Î¼Â¸½¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢ÅÞÆâµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢2·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅÞÂç²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¡£