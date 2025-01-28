»þÂ®194¥¥í»àË´»ö¸Î¤Ç¤âÁèÅÀ¤Ë¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×Ë¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±2·î¤Ë»ðÌä¡¡ÂçÊ¬
°¼Á¤Ê±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚË¡Ì³Âç¿Ã¤Ï28Æü¡¢2·î¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤Ç»ðÌä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÎëÌÚË¡Áê
¡Ö´í¸±¡¦°¼Á¤Ê±¿Å¾¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë»à½ý»öÈÈ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá´ü¤ËÅú¿½¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×
¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÅ¬ÍÑ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤Î°äÂ²¤Ê¤É¤«¤éÍ×·ï¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤âÂçÊ¬»Ô¤Ç2021Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿»þÂ®194¥¥í¤Î¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤Ç¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯11·î¡¢ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç¤ÎÈ½·è¤¬Á´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤Î¸¡Æ¤²ñ¤Ï´í¸±±¿Å¾¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ôー¥É¤Ê¤É¤Î¡Ö¿ôÃÍ´ð½à¡×¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢28Æü¡¢ÎëÌÚË¡Ì³Âç¿Ã¤Ï2·î10Æü¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤Ç¡¢¸«Ä¾¤·¤ò»ðÌä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Ë¡À©¿³¤ÇË¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£